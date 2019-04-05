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15:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские богачи отказались доверить банкам свои деньги

В России насчитывается более 163 тысяч миллионеров, и более четверти своего совокупного состояния они держат в наличных. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Knight Frank. Такая доля более чем в два раза превышает аналогичный показатель в Европе (12 процентов) и почти в три раза больше показателя в США (девять процентов).

Источник: Reuters

Такая практика связана с тем, что российские миллионеры не доверяют банкам. После распада Советского Союза и перехода страны к капитализму в экономике происходили несколько девальваций валюты, последняя из которых случилась в 2014 году. Россияне мало доверяют государству и не верят в рискованные финансовые инструменты, предлагаемые банками, поскольку понимают, что новый экономический кризис может случиться в любой момент, пояснила управляющий партнер инвестиционной компании Confideri Family Office Ольга Райкес. «Вам всегда нужна ликвидная наличность, чтобы поддерживать высокий уровень жизни или для осуществления капиталовложений для спасения бизнеса», — пояснила она.

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Богатейшие россияне за 2018 год потеряли почти шесть миллиардов долларов

В последние годы среди российских миллионеров стали популярны долларовые депозиты. Причина этого в падении курса рубля после введения санкций в отношении России и то, что доходность по долларовым депозитам может составлять почти три процента после повышения ставок американской Федеральной резервной системой (центральный банк США). «Доллар рассматривается как надежное вложение, которое может обезопасить сбережения», — пояснил управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков.

По состоянию на 1 апреля 2019 года, в список из 500 самых богатых людей мира входили 23 россиянина. Среди них лидируют владелец «Интерроса» и гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин (21 миллиард), владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК Владимир Лисин (20,3 миллиарда) и основной акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон (20 миллиардов долларов). За I квартал 2019 года совокупное состояние богатейших людей России увеличилось на 20,5 миллиарда долларов.

Леонид Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes
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