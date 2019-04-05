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15:34 (мск), источник: Известия

Весенние увольнения: россияне стали чаще попадать под сокращения

В январе-марте работу потеряли на 10% сотрудников больше, чем в тот же период годом ранее.

Источник: Reuters

Россиян стали чаще сокращать на работе: в январе-марте уволено на 10% больше сотрудников, чем в тот же период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Минтруда, с которыми ознакомились «Известия». Тенденция может быть связана с замедлением темпов экономического роста, и более внимательным отношением работодателей к затратам на персонал, полагают эксперты.

Однако уровень безработицы в ближайшее время значительно меняться не будет, а в долгосрочной перспективе сократится, уверены в Минтруде.

С начала года в России сократили 87,6 тыс. человек из-за оптимизации штата или ликвидации компаний. Такая информация указана в мониторинге Минтруда (его составляют на основе информации работодателей, которую те представляют в службы занятости), направленном в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. Данные в документе, с которым ознакомились «Известия», были актуальны на 21 марта.

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Общее число занятых россиян по итогам февраля (последние доступные данные) составило 71,5 млн человек, указано в открытых данных Минтруда. Годом ранее показатель составлял 72 млн человек.

Год назад в аналогичном мониторинге говорилось о сокращении 79,8 тыс. человек. То есть, в этом году работодатели уволили на 9,8% сотрудников больше. В Минтруде оперативно не ответили на запрос «Известий» о причинах увеличения показателя. Однако там заверили, что уровень безработицы в ближайшее время расти не будет. Показатель составит 4,8% от численности рабочей силы в 2019 году, 4,7% в 2020—2021 годах, 4,6% в 2022—2024 годах, уточнили в ведомстве со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

Подчеркнем, ни в этом, ни в прошлом году сокращения нельзя назвать массовыми: они коснулись менее 1% работающих граждан.

В конце декабря по данным Минтруда под риском увольнений в течение трех месяцев были 230,8 тыс. россиян, писали «Известия». В ведомстве отмечали, что это не значит, что все сотрудники будут сокращены, поскольку ситуация в компаниях вполне вероятно может измениться. Действительно, потеряли работу менее половины тех, кто рисковал попасть под увольнение.

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Справка «Известий»: Согласно Трудовому кодексу, работодатель должен предупредить сотрудника о предстоящем сокращении персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Также должны быть предложены вакансии, на которые работник может быть переведен. Если он на них не согласится и всё же покинет компанию, ему положена выплата выходного пособия — месячной зарплаты. В течение еще двух месяцев, если сотрудник не трудоустроится, бывший работодатель обязан платить ему пособие в размере среднемесячной зарплаты.

Одной из причин роста числа попавших под сокращения может быть общее замедление темпов экономического роста, считает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Андрей Белоусов.

— В частности, низкий уровень инвестиционной активности в 2018 году с определенным временным лагом, оказывает негативное влияние на показатели спроса на рабочую силу, — пояснил он.

Также потребность в трудовых ресурсах снижает автоматизация и цифровизация производств, добавил эксперт.

В качестве примера можно отметить применение организациями финансового сектора дистанционных каналов взаимодействия с клиентами, что позволяет оптимизировать численность персонала, сокращая рабочие места.
Андрей Белоусов
Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве
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Вместе с тем, в дальнейшем говорить об угрожающем росте безработицы в краткосрочной и среднесрочной перспективе не стоит, заключил он.

В конце 2018 года Rabota.ru провел исследование среди российских компаний из разных сфер, согласно которому 23% работодателей были намерены в 2019 году сокращать сотрудников, напомнили в пресс-службе сервиса. Речь идёт скорее об оптимизации — компании сейчас очень тщательно оценивают влияние работы сотрудников на прибыль бизнеса. Отсюда ещё одной стратегией компаний по оптимизации штата является пересмотр KPI. Этот подход отметила каждая четвертая компания. Оплачивать только реально выполненную работу, оставлять в штате только самых эффективных сотрудников — эта тенденция будет сохраняться на протяжении 2019 года, рассказали в Rabota.ru.

Там отметили, что сейчас высок риск потерять работу для бухгалтеров, юристов, экономистов, сотрудников банковского сектора, HR-сегмента и строительства, а также направления медиа.

При этом сохраняется кадровый голод в сфере IT, не уменьшается количество вакансий водителей, официантов, охранников, продавцов.

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