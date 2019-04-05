Весенние увольнения: россияне стали чаще попадать под сокращения
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Россиян стали чаще сокращать на работе: в
С начала года в России сократили 87,6 тыс. человек
Общее число занятых россиян по итогам февраля (последние доступные данные) составило 71,5 млн человек, указано в открытых данных Минтруда. Годом ранее показатель составлял 72 млн человек.
Год назад в аналогичном мониторинге говорилось о сокращении 79,8 тыс. человек. То есть, в этом году работодатели уволили на 9,8% сотрудников больше. В Минтруде оперативно не ответили на запрос «Известий» о причинах увеличения показателя. Однако там заверили, что уровень безработицы в ближайшее время расти не будет. Показатель составит 4,8% от численности рабочей силы в 2019 году, 4,7% в 2020—2021 годах, 4,6% в 2022—2024 годах, уточнили в ведомстве со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.
В конце декабря по данным Минтруда под риском увольнений в течение трех месяцев были 230,8 тыс. россиян, писали «Известия». В ведомстве отмечали, что это не значит, что все сотрудники будут сокращены, поскольку ситуация в компаниях вполне вероятно может измениться. Действительно, потеряли работу менее половины тех, кто рисковал попасть под увольнение.
Справка «Известий»: Согласно Трудовому кодексу, работодатель должен предупредить сотрудника о предстоящем сокращении персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Также должны быть предложены вакансии, на которые работник может быть переведен. Если он на них не согласится и всё же покинет компанию, ему положена выплата выходного пособия — месячной зарплаты. В течение еще двух месяцев, если сотрудник не трудоустроится, бывший работодатель обязан платить ему пособие в размере среднемесячной зарплаты.
Одной из причин роста числа попавших под сокращения может быть общее замедление темпов экономического роста, считает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Андрей Белоусов.
— В частности, низкий уровень инвестиционной активности в 2018 году с определенным временным лагом, оказывает негативное влияние на показатели спроса на рабочую силу, — пояснил он.
Также потребность в трудовых ресурсах снижает автоматизация и цифровизация производств, добавил эксперт.
В качестве примера можно отметить применение организациями финансового сектора дистанционных каналов взаимодействия с клиентами, что позволяет оптимизировать численность персонала, сокращая рабочие места.
Вместе с тем, в дальнейшем говорить об угрожающем росте безработицы в краткосрочной и среднесрочной перспективе не стоит, заключил он.
В конце 2018 года Rabota.ru провел исследование среди российских компаний из разных сфер, согласно которому 23% работодателей были намерены в 2019 году сокращать сотрудников, напомнили в
При этом сохраняется кадровый голод в сфере IT, не уменьшается количество вакансий водителей, официантов, охранников, продавцов.