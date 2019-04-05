Минэкономразвития посчитало пик годовой инфляции пройденным
С апреля она начнет замедляться, прогнозирует министерство.
С апреля она начнет замедляться, прогнозирует министерство.
В марте годовая инфляция достигла пика и отныне будет замедляться, прогнозирует Минэкономразвития в докладе «Картина инфляции». За март цены выросли на 0,3% после 0,4% в феврале, сообщил Росстат, в годовом выражении — на фоне низкой базы прошлого года — инфляция ускорилась до 5,3% с 5,2% соответственно. Базовая инфляция, которая не учитывает рост цен на овощи и фрукты, а также тарифов, в годовом выражении составила 4,6%.
В апреле, по его расчетам, месячный рост цен сохранится на уровне 0,3%, годовой при этом замедлится до 5,1−5,2%. К концу года при стабильном курсе рубля инфляция составит 4,3%, прогнозирует министерство.
Такой сценарий не исключен, допускают главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин и главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова, однако инфляция в апреле может и ускориться до 0,4% в месячном и 5,3% — в годовом выражении, отмечает последняя. Пик инфляции пройден в марте, с апреля она будет медленно снижаться, считает директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Замулин. Нормальная месячная инфляция в апреле — без эффекта НДС — составляет 0,3−0,4%, поэтому годовая может ускориться до 5,3−5,4%, скептичен главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков.
ЦБ более осторожен в своих прогнозах инфляции, чем Минэкономразвития, хотя также их снизил. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в марте оценила весенний пик инфляции приблизительно в 5,5% — ниже изначального прогноза 5,5−6%.
Месячная инфляция с поправкой на сезонность начала замедляться уже в феврале, по сравнению с декабрем 2018 — январем 2019 гг., писал ЦБ в докладе о
Цены производителей с начала 2017 г. растут значительно быстрее потребительских цен, в феврале — на 9% в годовом выражении, замечает Долгин. При этом прибыль розничных предприятий за 2017−2018 гг., по данным Росстата, упала на 16%, отмечает он, так что вопрос в том, насколько они будут сдерживать рост цен, жертвуя прибылью.
Не исключено, что за позитивные сюрпризы по инфляции сейчас придется расплачиваться более медленным, чем ожидалось, возвратом к целевым 4%
Сам ЦБ прогнозирует возврат годовой инфляции к 4% в 2020 г.
Предприятия действительно могут очень постепенно повышать цены
Отложенный эффект от повышения НДС также может проявиться в том, что потребительские цены не будут снижаться при укреплении курса рубля, предупреждает Евдокимова: «Это позволит компаниям восстановить маржу, которой они ранее могли немного жертвовать, чтобы не потерять потребителя».
Сам ЦБ, комментируя решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% в марте, не упоминал вторичные эффекты от повышения НДС, обращает внимание Исаков: судя по всему, предотвратить их в значительной мере удалось, и уже в июне ЦБ может снизить ключевую ставку, компенсировав ее декабрьское повышение.