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09:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ после катастроф

Американская компания Boeing намерена сократить производство самолетов модели 737 МАХ с 52 до 42 в месяц. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на ее сайте

Источник: AP 2019

Это временное решение, связанное с приостановкой поставок этих лайнеров, отмечается в сообщении. Выпуск сократят с середины апреля.

Уменьшение объемов производства, отметили в компании, позволит сосредоточить усилия на сертификации программного обеспечения. Работников при этом увольнять не будут.

За последние полгода в мире произошли две катастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Недавнее было 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из Аддис-Абебы. Жертвами стали 157 человек. Среди них граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого от использования 737 MAX отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.

Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель является самым продаваемым самолетом в истории компании.

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