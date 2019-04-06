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14:30 (мск), источник: BFM.ru

В России рухнуло производство самолетов и космических кораблей

Производство по этим статьям стало резко снижаться с июля 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

В России сильно просело производство летательных аппаратов, включая космические. Падение в прошлом году составило 13,5% после сильного роста на протяжении как минимум четырех лет. Снижение продолжилось и в начале 2019 года: за период с январь по февраль включительно производство летательных аппаратов рухнуло на 48% к тому же периоду прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

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В статистическую группу для расчета входят гражданские и военные самолеты, вертолеты, беспилотники, комплектующие для самолетов и вертолетов, искусственные спутники, орбитальные станции, космические челноки, стартовые комплексы для ракетной и космической техники,
межконтинентальные баллистические ракеты.

Производство по этим статьям стало резко падать с июля 2018 года, следует из данных Росстата.

На падение выпуска летательных аппаратов в прошлом году, которое внесло наиболее значительный отрицательный вклад в промышленное производство, в феврале обращал внимание департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ (.pdf), не приводя конкретных цифр.

В 2014—2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей в РФ росло на 9−20% ежегодно.

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