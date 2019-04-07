Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер», специально для «Российской газеты»:
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер», специально для «Российской газеты»:
— Первый квартал для рубля оказался очень удачным: серди ключевых мировых валют, как развитых, так и развивающихся, рубль показал лучшую динамику, укрепившись по отношению к доллару на 6,4 процента.
На втором месте по укреплению в первом квартале 2019 года расположился египетский фунт. А немного ниже — британский фунт, выросший, как это ни странно, благодаря проблемам с выходом Великобритании из ЕС. Затягивание этого процесса увеличивает шансы на повторный референдум по Brexit, на котором, скорее всего, британцы проголосуют за сохранение страны в составе Евросоюза.
Неплохую динамику продемонстрировал китайский юань, получивший поддержку от переговоров между США и КНР по внешнеторговому соглашению, одним из условий которого является обязательство Пекина поддерживать стабильность национальной валюты. Ранее китайские власти нередко девальвировали юань для поддержания национальной экономики.
Все это стало следствием усугубляющихся экономических проблем Аргентины. Ощутимые потери понесла и турецкая лира, активные продажи которой возобновились в конце марта на фоне обострения внутриполитической ситуации, противостояния с США, а также проблем в финансовой системе страны.
Смягчение риторики ФРС, прекратившей автоматическое ужесточение монетарной политики, сняло риски ухудшения ситуации с глобальной ликвидности, так как это было основной причиной падения мировых рынков в конце прошлого года.
На этом фоне российские активы выглядели особенно привлекательно. Высокая доходность ОФЗ притягивала зарубежных инвесторов, которые меняли иностранную валюту на российскую для покупки гособлигаций. Это оказывало существенную поддержку рублю, в результате чего в конце марта пара
Однако, как ни отмахивался российский рынок от санкционных рисков, запоздалая активность американской стороны по введению давно обещанных антироссийских мер оказала давление на отечественные активы. В конце марта появилось сообщение о готовности документов по второму раунду санкций, связанных с инцидентом в Солсбери.
А уже на этой неделе в Конгресс США был представлен законопроект, направленный на введение санкций за вмешательство в американские выборы. И хотя из документа следует, что эти меры будут вводиться после новых выборов, если обнаружится вмешательство в них со стороны иностранных государств, но само усиление санкционной риторики негативно сказалось на рубле. Инвесторы стали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в иностранную валюту. Тем не менее, российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40 процентов. Кроме того, относительно благоприятная
Летом диапазон колебаний доллара может установиться в границах 64−66 рублей, у евро подобные границы могут находиться на уровнях 72−74 рубля. Однако единая валюта сейчас находится под давлением негативной статистики по европейской экономике, а также неопределенностью, связанной с выходом Великобритании из ЕС. Поэтому пара