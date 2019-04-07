Как совместить здоровое питание с экономией

Слабая динамика в продовольственном секторе связана с тем, что люди теперь стремятся покупать продукты небольшими порциями и со скидками, считают аналитики. Если в прошлом году 46 процентов россиян говорили, что из экономии покупают товары по спецпредложениям, то в этом году — уже 54 процента.
Еще одним проявлением качественных изменений на продрынке стал рост интереса к здоровому образу жизни (ЗОЖ) и здоровому питанию.
По данным GfK, правилам ЗОЖ следуют уже 58 процентов покупателей в России. И на 16 процентов выросли продажи диетического мяса индейки, на 8 процентов — соков с дополнительной ценностью (например, с витаминами, антиоксидантами и без сахара) и на столько же — макарон из твердых сортов пшеницы.
При этом почти треть россиян (28 процентов) интересуются фермерскими продуктами, а каждый пятый (22 процента) — продуктами «био» и «органик». Стоят такие продукты дороже обычных. И стремление к ЗОЖ спорит с желанием экономить.
Из-за этого противоречия рынок уже начал делиться на две части. Магазины-дискаунтеры предлагают покупателям дешевую еду (о качестве здесь спрашивать не принято). Магазины «здорового питания» продают якобы качественные продукты (здесь не спорят о цене).
В реальности раскола между теми, кто питается качественно, и теми, кто питается дешево, не существует.
Инна Афанасенко директор по развитию бизнеса исследовательского холдинга «Ромир»
Купить продукты хорошего качества можно и в обычных магазинах, даже со скидкой, отмечает она. Торговля уже уловила новый тренд. «Сейчас ретейлеры делают ставку на выделение на полках дополнительных категорий товаров, на которых можно заработать. Появляются диабетические полки, полки со здоровым питанием», — поясняет читателям «РГ» эксперт.
С другой стороны, покупка продуктов в дорогих магазинах вовсе не означает их большей пользы, говорит глава Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова Дмитрий Гордеев. Купить продукты хорошего качества можно и в обычных магазинах, даже со скидкой.
Россияне постепенно перестанут обращать внимание уловки с эко- и биоедой и начнут переходить к функциональным продуктам, считает эксперт. Это продукты, выполняющие определенные функции и рассчитанные под потребности конкретного человека с учетом здоровья и труда. Суть такого питания — в правильном балансе микроэлементов, витаминов, белков, жиров и углеводов.
Главное не где куплены продукты — в дискаунтере или в элитном магазине, а в том, насколько правильно составлен рацион здорового питания.
Дмитрий Гордеевглава Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова
Сейчас функциональными являются более 80 процентов продуктов на полках магазинов в Японии, а в Европе и США процент ниже, но достаточно высок. Набирает обороты этот тренд и в России. «Со временем полки магазинов будут наполнены именно такими продуктами», — заключает Гордеев.