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09:18 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Superjet взлетят за счет производителя

InterJet просит отремонтировать двигатели в долг.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», крупнейший зарубежный заказчик ближнемагистральных SSJ 100 — мексиканская InterJet готова сохранить уже полученные 22 самолета, но откажется от 8 дополнительных. Большинство уже переданных перевозчику SSJ 100 также не летают, поскольку у InterJet нет средств на ремонт двигателей. По данным «Ъ», авиакомпания предлагает российской стороне отремонтировать технику за свой счет, обещая расплатиться после того, как самолеты снова начнут работать.

О том, что InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов SSJ 100, предусмотренных твердым контрактом с ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) от 2011 года, «Ъ» рассказали два топ-менеджера авиапрома. «Они хотели приобрести до 30 самолетов, из которых на сегодняшний день 22 — уже в парке перевозчика, — уточнил один из собеседников “Ъ”.— Но финансовое состояние InterJet не позволяет реализовать планы». Причиной этого, по его словам, стало начавшееся на рубеже 2016−2017 годов падение курса песо: он опустился до исторического минимума, что привело к росту расходов авиакомпании. В ГСС утверждают, что юридически оформленного отказа InterJet нет, получить комментарий мексиканской компании не удалось.

На фоне финансовых проблем в InterJet произошли кадровые перестановки: в январе кресло гендиректора покинул Хосе Луис Гарца, руководивший перевозчиком с момента основания в 2005 году. Его сменил американец Уильям Шоу, участвовавший в создании лоукостера Viva Air Peru, один из основателей лоукостера Viva Air Colombia. Он должен вывести InterJet из кризиса, говорит менеджер одного из предприятий авиапрома.

По его информации, общая сумма долгов компании достигает $150 млн, из-за чего перевозчик не способен ни заплатить за новые самолеты, ни даже отремонтировать двигатели уже поставленных SSJ 100 (сейчас на крыле только семь машин).

Переговоры о судьбе самолетов в Мексике проводила российская делегация при участии гендиректора ГСС Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова, рассказывает «Ъ» топ-менеджер одного из предприятий ОАК. По его словам, представители руководства InterJet заверили российскую сторону, что речи об отказе от эксплуатации SSJ 100 (об этом сообщало издание FlightGlobal) не идет: в авиакомпании считают, что выгоднее продолжать полеты на SSJ, чем выводить самолеты из парка.

Вместе с тем, по данным «Ъ», руководство InterJet просит отремонтировать двигатели «в счет будущих платежей», чтобы как можно быстрее начать полеты.

ОАК схему одобрила после демонстрации географии региональных полетов SSJ 100, говорит отраслевой собеседник «Ъ», но принципиально важно согласие компании PowerJet (СП французской Snecma и российского НПО «Сатурн», которое выпускает двигатели). В ГСС «Ъ» заверили, что оказывают «максимальное содействие сторонам для достижения взаимовыгодных договоренностей». В PowerJet отказались комментировать «отдельные переговоры с заказчиками».

InterJet остается крупнейшим зарубежным обладателем SSJ 100.
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В 2015 году был также подписан контракт с ирландской CityJet, но затем Brussels Airlines, для которой выполняли рейсы самолеты этой компании, отказалась от российских машин. Глава Минпромторга Денис Мантуров тогда переложил вину на CityJet, утверждая, что компания не смогла «выбрать качественную бизнес-модель, чтобы использовать самолет». Министр рассчитывал включить бывшие самолеты CityJet в сделку со словенской Adria Airways, соглашения о намерениях по 15 самолетам с которой было подписано полгода назад. Но и эта сделка сорвалась: структуры, обеспечивавшие финансирование проекта, рекомендовали отказаться от сделки, чтобы ГСС не получила убытка.

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отмечает, что механизм ремонта двигателей в долг существует на рынке, но встречается довольно редко. «Обычно авиакомпания платит аванс в размере не менее 20%. Длительность отсрочки платежа зависит от оператора парка и его устойчивости», — отмечает эксперт. В случае с InterJet схема необходима, считает высокопоставленный источник «Ъ» в правительстве. «Мексиканский лоукостер первым среди иностранных перевозчиков заказал SSJ 100, поддержка InterJet — это поддержка нашей продукции», — говорит он. Источники «Ъ» в отрасли отмечают, что для ГСС крайне важно «поднять самолеты в воздух», так как в случае банкротства InterJet машины могут вернуться производителю, а это чревато снижением цены на новые самолеты.

Герман Костринский, Иван Сафронов

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