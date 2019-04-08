Цена нефти Brent поднялась выше психологически важной отметки
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться после сильного роста по итогам прошлой недели, внимание инвесторов
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться после сильного роста по итогам прошлой недели, внимание инвесторов
Сорт Brent подорожал выше психологически важной отметки в $70 за баррель и находится на максимальном уровне с начала ноября 2018 года. По итогам минувшей недели котировки выросли на 4,1%.
С начала текущего года цена Brent подскочила на 30,7%, WTI — примерно на 39%.
Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по Москве подорожали на $0,29 (на 0,41%) — до $70,63 за баррель. В предыдущий день их цена повысилась на $0,94 (на 1,35%), составив на закрытие $70,34 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на
«Это заняло некоторое время, но наконец Brent пробилась через уровень в $70 за баррель, и если мы не увидим возобновления роста добычи в США на следующей неделе, может состояться самое длительное недельное ралли для WTI с ноября 2017 года», — полагает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.
Нефть подорожала на прошлой неделе «из-за сохранения темы дисциплины в добыче Саудовской Аравии, санкций против экспорта из Ирана и Венесуэлы, а также выглядящего неустойчивым спроса», заявил аналитик Jefferies Джейсон Гаммель. Он также отметил, что «сокращение за последние 10 недель общего объема коммерческих запасов в США на 38 млн баррелей — это хороший признак того, что резервы в ОЭСР также снижаются».