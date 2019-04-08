Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ДНР озвучили, что будет если Зеленский победит на выборах
Названа дата, до которой продержатся текущие цены на топливо
Как похудеть без диет: 10 секретов
«Умер. Кончилось кино». 20 бессмертных цитат из фильмов Данелии
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
Польша потребует от Германии $900 млрд репарацийРанее Польша обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь взыскать репарации также и с России
Дочка Юлии Началовой появилась на публике впервые после похорон мамы
Голубые глаза и светлые волосы: сын Иглесиаса и Курниковой растет копией мамы
Лоза ответил на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Не та кем кажется: что скрывала жена Порошенко
Соловьев чуть не избил эксперта в эфире из-за слов о СССР
Попавший в аварию Павлиашвили потерял память - СМИ
Как правильно мыть кудрявые волосы
ТОП-10 вещей на весну с Aliexpress
Простой математический трюк поразил соцсети
30 фото, которые раньше были невозможны
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
16Умер режиссер Георгий Данелия
10Мир отметил День святого Патрика
08:43 (мск), источник: Интерфакс

Цена нефти Brent поднялась выше психологически важной отметки

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться после сильного роста по итогам прошлой недели, внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на признаках ухудшения ситуации с поставками на мировом рынке, сообщает MarketWatch.

ЦБ: $ 65.4072   +0.08 € 73.4392   +0.02 ММВБ: $ 65.3400   -0.14 € 73.3000   -0.18
Источник: AP 2019

Сорт Brent подорожал выше психологически важной отметки в $70 за баррель и находится на максимальном уровне с начала ноября 2018 года. По итогам минувшей недели котировки выросли на 4,1%.

WTI завершила «в плюсе» пятую неделю подряд, прибавив в цене за последние пять рабочих дней около 4,9%.

С начала текущего года цена Brent подскочила на 30,7%, WTI — примерно на 39%.

Читайте также
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по Москве подорожали на $0,29 (на 0,41%) — до $70,63 за баррель. В предыдущий день их цена повысилась на $0,94 (на 1,35%), составив на закрытие $70,34 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются утром на $0,28 (на 0,44%) — до $63,36 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $0,98 (на 1,58%) и завершила день на отметке $63,08.

«Это заняло некоторое время, но наконец Brent пробилась через уровень в $70 за баррель, и если мы не увидим возобновления роста добычи в США на следующей неделе, может состояться самое длительное недельное ралли для WTI с ноября 2017 года», — полагает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Нефть подорожала на прошлой неделе «из-за сохранения темы дисциплины в добыче Саудовской Аравии, санкций против экспорта из Ирана и Венесуэлы, а также выглядящего неустойчивым спроса», заявил аналитик Jefferies Джейсон Гаммель. Он также отметил, что «сокращение за последние 10 недель общего объема коммерческих запасов в США на 38 млн баррелей — это хороший признак того, что резервы в ОЭСР также снижаются».

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
Сотрудница ПФР оформила своему отцу пенсию в 150 тысяч рублей
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Размещение Сеулом американских истребителей вызвало ярость КНДР
Актриса из «Игры престолов» забыла концовку сериала
США призвали Хафтара прекратить наступление на Триполи
Нурмагомедов отметил годовщину чемпионства в UFC
Спорт
«Локо» спасает интригу. Но сам может лишиться титула «Зенит» еще не чемпион
Hi-Tech
До первого iPhone. Сколько сейчас стоят старые мобильники и где их достать Какими были смартфоны до 2007 года.
Авто
Аккумуляторы для автомобилей: заявлено о революционном прорыве Компания Innolith из Швейцарии собирается начать выпуск аккумуляторов нового поколения. Уже совсем скоро на рынок могут выйти электромобили с запасом хода более 1000 км!
Кино
Шестилетний сын Павла Прилучного стал актером Тимофей дебютировал в развлекательном шоу «Главная роль»
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Дочка Юлии Началовой появилась на публике впервые после похорон мамы Вера Алдонина поучаствовала в концерте
Леди
Фото Аллы Пугачевой с новой прической произвело фурор в сети В интернет попал снимок с репетиции Примадонны.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь