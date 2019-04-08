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10:36 (мск), источник: BFM.ru

«Большая тройка» и ФСБ выступили против технологии eSim

Она позволяет подключиться к сотовой сети без сим-карты.

Крупнейшие мобильные операторы России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — выступают против внедрения в стране технологии eSim. Она используется в последних моделях устройств Apple и Samsung для подключения к сети сотовой связи без использования физической сим-карты. Такая позиция была обнародована операторами на совещании о перспективах использования технологии eSim в России, которое прошло в конце марта при участии представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) и правительства, рассказали РБК информированные источники.

Отмечалось, что технология может привести к ценовым войнам, к тому же она не поддерживает российскую криптографию.

По данным издания, против внедрения eSim в ходе совещания выступил и представитель 8-го центра ФСБ, также известного как Центр защиты информации и специальной связи.

eSim (embedded SIM, встроенная сим-карта) — это интегрированная на этапе производства в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство микросхема, на которой хранится вся информация, необходимая для его подключения к сети сотовой связи.

Для получения номера телефона и тарифного плана пользователю устройства с eSim достаточно скачать приложение выбранного оператора связи или сканировать его QR-код, после чего настройки для пользования сотовой сетью запишутся на eSim; таким образом, в посещении офиса мобильного оператора нет необходимости. eSim дает возможность иметь несколько телефонных номеров от разных операторов связи на одном смартфоне и легко переключаться между ними в настройках устройства, а также пользоваться услугами местных операторов связи во время поездок за рубеж.

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