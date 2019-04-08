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10:40 (мск), источник: Ведомости

Мировые цены на нефть достигли пятимесячного максимума

Стоимость нефти продолжает увеличиваться вторую неделю подряд. Brent торгуется выше психологически важной отметки в $70 за баррель. По итогам минувшей недели котировки этой марки выросли на 4,1%, сообщает Bloomberg.

ЦБ: $ 65.4072   +0.08 € 73.4392   +0.02 ММВБ: $ 65.3900   +0.05 € 73.4625   +0.16
Источник: AP 2019

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на торгах Лондонской биржи к 9:45 мск подорожали на 0,52%, до $70,72 за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI на торгах Нью-йоркской биржи поднялись в цене на 0,48%, до $63,38 за баррель. С начала года Brent подорожала на 30,7%, WTI — на 39%.

Перебои с поставками ливийской нефти увеличивают риски поставок из Ирана и Венесуэлы, в отношении которых действуют санкции США. Нет никаких признаков ослабления военного конфликта в Ливии, сейчас бои идут южнее ливийской столицы Триполи — вдали от большинства основных нефтяных портов и месторождений страны. На западе Ливии находится экспортный терминал Эз-Завия и нефтеперерабатывающие заводы, на которые нефть поступает с крупнейшего в стране месторождения Эль-Шарара.

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