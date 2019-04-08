Мировые цены на нефть достигли пятимесячного максимума

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на торгах Лондонской биржи к 9:45 мск подорожали на 0,52%, до $70,72 за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI на торгах Нью-йоркской биржи поднялись в цене на 0,48%, до $63,38 за баррель. С начала года Brent подорожала на 30,7%, WTI — на 39%.
Перебои с поставками ливийской нефти увеличивают риски поставок из Ирана и Венесуэлы, в отношении которых действуют санкции США. Нет никаких признаков ослабления военного конфликта в Ливии, сейчас бои идут южнее ливийской столицы Триполи — вдали от большинства основных нефтяных портов и месторождений страны. На западе Ливии находится экспортный терминал Эз-Завия и нефтеперерабатывающие заводы, на которые нефть поступает с крупнейшего в стране месторождения Эль-Шарара.