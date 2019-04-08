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13:21 (мск), источник: Интерфакс

В Сбербанке произошел сбой в работе банкоматов и онлайн-банка

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Некоторые клиенты Сбербанка в понедельник столкнулись со сбоем в работе банкоматов и онлайн-банка, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе банка.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов могут испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в “Сбербанк онлайн” и через устройства самообслуживания банка», — сообщили в пресс-службе. Представитель банка отметил, что неполадки будут устранены в ближайшее время.

В колл-центре кредитной организации «Интерфаксу» сообщили, что сейчас могут наблюдаться «временные затруднения при проведении платежей или совершении переводов».

В последний раз о массовом сбое в работе «Сбербанк онлайн» было известно в октябре 2018 года.

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