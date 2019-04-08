В Сбербанке произошел сбой в работе банкоматов и онлайн-банка
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Некоторые клиенты Сбербанка в понедельник столкнулись со сбоем в работе банкоматов и
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Некоторые клиенты Сбербанка в понедельник столкнулись со сбоем в работе банкоматов и
«В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов могут испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в “Сбербанк онлайн” и через устройства самообслуживания банка», — сообщили в
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В последний раз о массовом сбое в работе «Сбербанк онлайн» было известно в октябре 2018 года.