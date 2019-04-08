В Минкомсвязи поддержали позицию ФСБ по электронным сим-картам
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило не форсировать вопрос внедрения электронных
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило не форсировать вопрос внедрения электронных
«Мы не считаем, что этот вопрос (внедрения eSIM) нужно форсировать. В первую очередь нужно решить все вопросы обеспечения безопасности», — передали RNS в
Ранее о том, что против развития технологии электронных
В середине марта Минсвязи сообщало, что планирует проработать вопрос перспективы внедрения смартфонов с предустановленными
eSim — цифровая