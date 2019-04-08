Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
За шашлыки на даче будут штрафовать на 5 тысяч
Дорогу засыпало карамелью после аварии (видео)
В жестокости преступников обвинили детские инфекции
Звезда «Универа» развелся с женой
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
Япония готовится к новой эпохе Новая эра в истории Японии получила название Рэйва
Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в третий раз
На 61 году жизни скончался актёр Васильев
В России запретили популярный спрей от боли в горле
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Предатели страны? Как легендарные чемпионы бежали из СССР
Футболист завершил карьеру, инсценировав похищение
32-летняя известная актриса скончалась из-за самолечения
Шутка Зеленского о Порошенко довела до слез
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
14:38 (мск), источник: RNS

В Минкомсвязи поддержали позицию ФСБ по электронным сим-картам

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило не форсировать вопрос внедрения электронных сим-карт в России, пока не будут решены вопросы безопасности, сообщил RNS замминистра связи Олег Иванов.

Источник: NordWood Themes/CC0

«Мы не считаем, что этот вопрос (внедрения eSIM) нужно форсировать. В первую очередь нужно решить все вопросы обеспечения безопасности», — передали RNS в пресс-службе Минсвязи слова Иванова.

Ранее о том, что против развития технологии электронных сим-карт в России выступила ФСБ и мобильные операторы, сообщило РБК со ссылкой на собственные источники. «Представитель 8-го центра ФСБ, по словам двух собеседников РБК, выступил против использования в России eSim из-за сложностей с применением отечественной криптографии в этом продукте», — отмечало издание.

В середине марта Минсвязи сообщало, что планирует проработать вопрос перспективы внедрения смартфонов с предустановленными cим-картами (Embedded Sim, eSim) на территории России.

eSim — цифровая сим-карта, встроенная в смартфон, планшет или «умные» часы. Для подключения к сети пользователю необходимо отсканировать QR-код. В прошлом году Apple представила новую модель смартфона iPhone XS, которая поддерживает две сим-карты — встроенную и обычную.

 В ПФР рассказали об индексации пенсий по гособеспечению
Захарова рассмеялась после вопроса о Зеленском-президенте
В Кремле назвали условия для переговоров с Украиной
В Сбербанке произошел сбой в работе банкоматов и онлайн-банка
Одесский губернатор отказался подчиниться Порошенко и уволиться
Синоптики рассказали, какой будет погода летом 2019 года
Как выглядят самые опасные острова в мире (фото)
Кремлевский повар рассказал о любимых супах Путина и Медведева
Российских школьников решили разгрузить
Спорт
СМИ: Клуб НХЛ подпишет контракты с двумя россиянами Вратарь петербургского СКА Игорь Шестеркин и форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов в следующем сезоне могут стать игроками «Нью-Йорк Рейнджерс»
Hi-Tech
До первого iPhone. Сколько сейчас стоят старые мобильники и где их достать Какими были смартфоны до 2007 года.
Авто
«Cамая дешёвая иномарка» выходит из «экспортной комы» Марка Ravon возобновила экспортную программу: поставки машин из Узбекистана уже ведутся казахстанским и белорусским дилерам
Кино
Дочь Киркорова, Кожевникова с сыном и другие на премьере Звезды поддержали выход в прокат семейного фэнтези «Домовой» о неожиданном знакомстве, которое ждет обычную московскую семью
Недвижимость
Почему мы не любим убираться дома. И как с этим справиться
15 фото до и после уборки на улице
Обнародованы данные о самой дорогой квартире Москвы
Названа главная опасность для жилья россиян
Дети
51-летняя Яна Поплавская не хочет рожать от молодого возлюбленного От предыдущих отношений у актрисы есть два взрослых сына
Леди
Виторган-старший раскрыл свое отношение к Ксении Собчак Известный актер поделился своим мнением насчет экс-невестки.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь