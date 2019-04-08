Острова дороже дружбы
Крупнейшая партия Норвегии выступила за запрет добычи нефти в районе Лофотенских островов.
Крупнейшая партия Норвегии выступила за запрет добычи нефти в районе Лофотенских островов.
Рабочая партия Норвегии решила в воскресенье не поддерживать добычу нефти в районе Лофотенских островов. Теперь у противников развертывания нефтяных проектов в норвежской арктической зоне солидное большинство в парламенте, что в конечном итоге должно привести к окончательному введению запрета на добычу нефти в этом районе.
Решение Рабочей партии Норвегии не поддерживать добычу нефти в районе Лофотенских островов (архипелага в Норвежском море под управлением Норвегии) — событие эпохального характера. Раньше партия поддерживала нефтяную индустрию десятилетиями, а профсоюзы нефтяников традиционно были ее опорой на выборах. Воскресное же голосование на ежегодном собрании партии в Осло может положить конец существовавшему 1970-х годов союзу.
Но ничего этого скорее всего уже не будет. Споры вокруг разрешения на добычу нефти в регионе ведутся уже несколько лет, в течение которых добывающие компании не подпускали к шельфу островов. Переход же Рабочей партии в стан противников нефтяных разработок фактически закрывает вопрос — теперь подавляющее большинство парламентариев выступает против нефтегазовых проектов на Лофотенских островах.
Возмущение нефтяников последовало незамедлительно: крупнейший профсоюз страны Industri Energi уже раскритиковал Рабочую партию, которую он всегда поддерживал. «Это решение нарушает баланс при обсуждении политики в нефтяной индустрии, которая зависит от долгосрочных планов, и мы не можем с этим мириться, — цитирует лидера профсоюза Фруде Алфхейма агентство Bloomberg.— Наверняка сейчас многие люди из индустрии задаются вопросом, а что на самом деле отстаивает Рабочая партия».
Кирилл Сарханянц