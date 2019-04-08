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16:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Острова дороже дружбы

Крупнейшая партия Норвегии выступила за запрет добычи нефти в районе Лофотенских островов.

Источник: Gunilla/Flickr

Рабочая партия Норвегии решила в воскресенье не поддерживать добычу нефти в районе Лофотенских островов. Теперь у противников развертывания нефтяных проектов в норвежской арктической зоне солидное большинство в парламенте, что в конечном итоге должно привести к окончательному введению запрета на добычу нефти в этом районе.

Решение Рабочей партии Норвегии не поддерживать добычу нефти в районе Лофотенских островов (архипелага в Норвежском море под управлением Норвегии) — событие эпохального характера. Раньше партия поддерживала нефтяную индустрию десятилетиями, а профсоюзы нефтяников традиционно были ее опорой на выборах. Воскресное же голосование на ежегодном собрании партии в Осло может положить конец существовавшему 1970-х годов союзу.

Запасы нефти в море у Лофотенских островов оцениваются в 1−3 млрд баррелей, которые могли бы принести нефтяным компаниям десятки миллиардов долларов и помогли бы создать им дополнительные рабочие места.

Но ничего этого скорее всего уже не будет. Споры вокруг разрешения на добычу нефти в регионе ведутся уже несколько лет, в течение которых добывающие компании не подпускали к шельфу островов. Переход же Рабочей партии в стан противников нефтяных разработок фактически закрывает вопрос — теперь подавляющее большинство парламентариев выступает против нефтегазовых проектов на Лофотенских островах.

Возмущение нефтяников последовало незамедлительно: крупнейший профсоюз страны Industri Energi уже раскритиковал Рабочую партию, которую он всегда поддерживал. «Это решение нарушает баланс при обсуждении политики в нефтяной индустрии, которая зависит от долгосрочных планов, и мы не можем с этим мириться, — цитирует лидера профсоюза Фруде Алфхейма агентство Bloomberg.— Наверняка сейчас многие люди из индустрии задаются вопросом, а что на самом деле отстаивает Рабочая партия».

Кирилл Сарханянц

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