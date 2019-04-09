«Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета
Компания объяснила, почему выступает против создания
Компания объяснила, почему выступает против создания
Призывы создать кластер по производству сжиженного газа на Ямале вызывают все большее раздражение «Газпрома». Зампред правления компании Виталий Маркелов, по данным «Интерфакса», перечислил основные возражения монополии, в числе которых низкая бюджетная эффективность. СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» вытеснял газ «Газпрома» с европейского рынка в 2018 году, считают в монополии:
Произведенный НОВАТЭКом сжиженный газ вытесняет трубопроводный газ «Газпрома» с рынка
При этом из 7,6 млн тонн СПГ, произведенного проектом в 2018 году, 4,9 млн тонн было направлено на европейский рынок. В результате российский трубопроводный газ, с которого уплачивается экспортная пошлина в 30%, был вытеснен с рынка, считают в «Газпроме». Виталий Маркелов напоминает, что в феврале 2019 года «Ямал СПГ» стал крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, тогда как экспорт «Газпрома» упал на 13% в годовом выражении.
Себестоимость трубопроводного газа, как всегда подчеркивали в самом «Газпроме», ниже, чем у СПГ, таким образом, вытеснение трубопроводного газа СПГ является вопросом ценовой политики «Газпрома», а не себестоимости. Хотя растущие поставки СПГ в начале этого года действительно повлияли на снижение экспорта «Газпрома», существенно более серьезное влияние оказала теплая погода.
Виталий Маркелов предлагает «организовать постоянный мониторинг поставок СПГ с проекта “Ямал СПГ” с привлечением Минфина России с целью анализа выпадающих доходов федерального бюджета от направления российского СПГ на зарубежные рынки присутствия российского трубопроводного газа». Он также полагает, что существующие льготы для экспорта СПГ, а именно отсутствие экспортной пошлины, должны быть пересмотрены.
Подобные соображения высказываются представителями «Газпрома» не в первый раз: в частности, они активно использовались в 2012 году, чтобы не допустить частичной либерализации экспорта СПГ, которая в итоге все же произошла. В данный момент «Газпром» сам собирается реализовать крупный
«Ъ» запросил комментарии «Газпрома» и НОВАТЭКа.
Сам «Газпром», пишет Виталий Маркелов, не хочет направлять газ разведанных месторождений Ямала для производства СПГ, так как считает, что в таком случае газа в долгосрочной перспективе может не хватить для поставок по трубопроводам. Поэтому Виталий Маркелов предлагает сформировать геологоразведочную программу и открыть новые запасы газа в регионе, которые могут быть направлены для производства СПГ.
Юрий Барсуков