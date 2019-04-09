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15:43 (мск), источник: Коммерсантъ

«Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета

Компания объяснила, почему выступает против создания СПГ-кластера на Ямале.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Призывы создать кластер по производству сжиженного газа на Ямале вызывают все большее раздражение «Газпрома». Зампред правления компании Виталий Маркелов, по данным «Интерфакса», перечислил основные возражения монополии, в числе которых низкая бюджетная эффективность. СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» вытеснял газ «Газпрома» с европейского рынка в 2018 году, считают в монополии: из-за этого бюджет недополучил 30 млрд руб. налогов и экспортной пошлины.

Произведенный НОВАТЭКом сжиженный газ вытесняет трубопроводный газ «Газпрома» с рынка Северо-Западной Европы, из-за этого бюджет в 2018 году недополучил 30 млрд руб. — такая позиция содержится в письме зампреда правления компании Виталия Маркелова, пишет «Интерфакс». Это письмо стало ответом на письмо ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко президенту РФ, в котором он предложил создать на базе Ямала и Гыдана кластер по производству 150 млн тонн СПГ. Источники «Ъ» подтвердили существование письма.

Господин Маркелов подчеркивает, что проект НОВАТЭКа «Ямал СПГ» освобожден — в отличие от месторождений «Газпрома» — от уплаты НДПИ и экспортной пошлины.

При этом из 7,6 млн тонн СПГ, произведенного проектом в 2018 году, 4,9 млн тонн было направлено на европейский рынок. В результате российский трубопроводный газ, с которого уплачивается экспортная пошлина в 30%, был вытеснен с рынка, считают в «Газпроме». Виталий Маркелов напоминает, что в феврале 2019 года «Ямал СПГ» стал крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, тогда как экспорт «Газпрома» упал на 13% в годовом выражении.

В прошлом году «Газпром» поставил абсолютный рекорд по экспорту газа в Европу и в августе-сентябре даже не мог удовлетворить все экспортные заявки, так как на месторождениях компании и инфраструктуре проходили профилактические ремонты.

Себестоимость трубопроводного газа, как всегда подчеркивали в самом «Газпроме», ниже, чем у СПГ, таким образом, вытеснение трубопроводного газа СПГ является вопросом ценовой политики «Газпрома», а не себестоимости. Хотя растущие поставки СПГ в начале этого года действительно повлияли на снижение экспорта «Газпрома», существенно более серьезное влияние оказала теплая погода.

Виталий Маркелов предлагает «организовать постоянный мониторинг поставок СПГ с проекта “Ямал СПГ” с привлечением Минфина России с целью анализа выпадающих доходов федерального бюджета от направления российского СПГ на зарубежные рынки присутствия российского трубопроводного газа». Он также полагает, что существующие льготы для экспорта СПГ, а именно отсутствие экспортной пошлины, должны быть пересмотрены.

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Подобные соображения высказываются представителями «Газпрома» не в первый раз: в частности, они активно использовались в 2012 году, чтобы не допустить частичной либерализации экспорта СПГ, которая в итоге все же произошла. В данный момент «Газпром» сам собирается реализовать крупный СПГ-проект на Балтике, который будет нерентабельным без нулевой экспортной пошлины. Хотя в «Газпроме» всегда подчеркивали, что газ с «Балтийского СПГ» не будет идти на существующие рынки российского трубопроводного газа, в реальности в современном рынке СПГ у «Газпрома» есть очень мало возможностей обеспечить это условие. Даже если «Газпром» заключит контракты на СПГ с точками поставки вне Европы (на условиях CIF), при определенной ценовой конъюнктуре этот газ все равно окажется в Европе через обменные операции или потому, что выдавит газ других поставщиков с альтернативных рынков. По той же причине попытка регулировать поставки газа с «Ямала СПГ» не принесет успеха.

«Ъ» запросил комментарии «Газпрома» и НОВАТЭКа.

Сам «Газпром», пишет Виталий Маркелов, не хочет направлять газ разведанных месторождений Ямала для производства СПГ, так как считает, что в таком случае газа в долгосрочной перспективе может не хватить для поставок по трубопроводам. Поэтому Виталий Маркелов предлагает сформировать геологоразведочную программу и открыть новые запасы газа в регионе, которые могут быть направлены для производства СПГ.

Юрий Барсуков

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