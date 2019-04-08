Россиянам стало сложнее получить кредит
Число отказов по кредитам в российских банках выросло в первом квартале 2019 года, передает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Число отказов по кредитам в российских банках выросло в первом квартале 2019 года, передает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Так, уровень одобрения потребительских кредитов составил 32%, упав на 11 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Процент одобрения автокредитов снизился до 33%, потеряв 11 п. п. Ипотеку банки выдавали в 72% случаев, однако по сравнению с первым кварталом прошлого года сегмент потерял 8 п. п. Кредитную карту смогли получить 45% заявителей, как и в 2018-м.
Ранее ЦБ РФ сообщал, что банки в 2018 году увеличили кредитование физлиц почти на 23% с 2013 года. В денежном выражении объем кредитных долгов достиг практически 15 трлн руб. Больше всего кредитный портфель вырос по ипотеке, а также по необеспеченным потребзаймам.