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17:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Россиянам стало сложнее получить кредит

Число отказов по кредитам в российских банках выросло в первом квартале 2019 года, передает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Источник: РИА "Новости"

Так, уровень одобрения потребительских кредитов составил 32%, упав на 11 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Процент одобрения автокредитов снизился до 33%, потеряв 11 п. п. Ипотеку банки выдавали в 72% случаев, однако по сравнению с первым кварталом прошлого года сегмент потерял 8 п. п. Кредитную карту смогли получить 45% заявителей, как и в 2018-м.

Самой частой причиной отказов становится «кредитная политика организации» (около двух третей всех отказов). На втором месте — плохая кредитная история заемщика (8%). В 0,3−1,6% случаев основанием для отказа становится избыточная кредитная нагрузка.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что банки в 2018 году увеличили кредитование физлиц почти на 23% с 2013 года. В денежном выражении объем кредитных долгов достиг практически 15 трлн руб. Больше всего кредитный портфель вырос по ипотеке, а также по необеспеченным потребзаймам.

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