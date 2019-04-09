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11:45 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Нефтяников толкают на отходный путь

Компании просят не забирать у них отработанные трубы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», крупнейшие российские нефтяники недовольны тем, что больше не могут использовать бывшие в употреблении трубы, поскольку Росприроднадзор считает их отходами. Руководители компаний пожаловались премьеру Дмитрию Медведеву, что это лишает их возможности продать б/у трубы или использовать их для строительства, а необходимость длительного получения лицензий на обращение с отходами грозит авариями на нефтепроводах. Интересанты инициативы — производители труб и крупные переработчики, в том числе «Транслом», который связывают с бизнес-интересами семьи Аркадия Ротенберга, — напротив, считают ее способом построить «честный рынок». Аналитики оценивают этот рынок в десятки миллиардов рублей в год.

Крупнейшие нефтекомпании пожаловались премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на то, что им теперь нельзя повторно использовать нефтегазовые трубы. Письмо (есть у «Ъ») подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и «Татнефти» Наиль Маганов. Речь идет о демонтированных трубах для нефте- и газопроводов, бурильных, насосно-компрессорных трубах, а также стальных насосных штангах, которые были признаны отходами Росприроднадзором в 2017 году. Компании жалуются, что теперь б/у трубы нельзя использовать даже в некапитальном строительстве (дренажи, опоры ненесущих конструкций и т. п.), на что могло идти до 80% отработанных труб. Более того, теперь компании вынуждены нести расходы, связанные с обращением с б/у трубами как с отходами, и получать многочисленные разрешения. Источники «Ъ» указывают, что административные процедуры могут занимать от полгода до года. Это приводит к замедлению ремонтов и замены трубопроводов, отмечается в письме, в связи с чем возрастают риски аварий и разливов нефти.

Руководители компаний просят премьера разрешить им повторное использование б/у труб.

В нефтекомпаниях, Росприроднадзоре, а также крупных производителях труб ТМК, ОМК и ЧТПЗ не дали комментариев.

Источники «Ъ», знакомые с ситуацией, говорят, что нефтекомпании раньше зарабатывали на продаже б/у труб в виде металлолома, а теперь вынуждены, наоборот, платить за их утилизацию.

Требования по ограничению оборота использованных труб лоббировал Фонд развития трубной промышленности (ФРТП, создан трубными ОМК, ТМК и ЧТПЗ), подавая эту меру как средство борьбы с контрафактной продукцией (речь идет о восстановленных б/у трубах, цена которых существенно ниже, чем на новые). «Одним из аспектов проблемы контрафакта является деятельность так называемых реставраторов б/у труб, которые незаконно поставляют их на рынок, зачастую по коррупционным схемам, выдавая за новые трубы и предоставляя поддельные сертификаты известных трубных заводов», — сказал «Ъ» глава ФРТП Игорь Малышев. Но, подчеркнул он, трубная отрасль не являлась инициатором отнесения б/у труб к отходам, это сделал Росприроднадзор.

По его оценке, объем теневого рынка б/у труб в РФ — более 30 млрд руб. в год.

Впрочем, в конце 2017 года Игорь Малышев заявлял, что отнесение стальных б/у труб к отходам «существенно усложнит деятельность организаций, специализирующихся на так называемом восстановлении б/у труб, увеличит административные издержки, связанные с необходимостью получения лицензии и соблюдения законодательства об обращении с отходами». При этом в сентябре 2018 года по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака (протокол есть у «Ъ») было поручено на основе именно данных ФРТП организовать проверки законодательства в области обращения с отходами. Главы нефтекомпаний в своем письме указывают, что эти «массовые проверки» Росприроднадзора и Генпрокуратуры завершились предписаниями признать весь объем труб при демонтаже отходами.

Собеседники «Ъ», близкие к нефтекомпаниям, сетуют также на то, что новые требования ограничили доступ небольших компаний к рынку переработки лома в пользу крупных игроков.

Генеральный директор «ТрансЛомПереработки» (структура «Транслома» по демонтажу и утилизации трубопроводов) Марат Галиев заявил «Ъ», что компания — крупнейший игрок на рынке обращения с отработанными трубами. Сам «Транслом» источники «Ъ» связывали с бизнес-интересами семьи Аркадия Ротенберга, его представитель это отрицал. Признание труб отходами дает возможность регулировать этот рынок, говорит господин Галиев. «Руководители нефтегазовых компаний, имеющие на балансе отработанные б/у трубы, зачастую не были в курсе того, что они имеют дело с отходами 4-го класса опасности», — считает Марат Галиев.

По его словам, некоторые компании «всерую» продавали на рынок до 70−80% своих отработанных труб, «трубы реставрировались в кустарных условиях и возвращались на рынок под видом новых», причем продавались по цене «ниже, чем у официальных производителей».

«По сути, никакого честного рынка в этой области не было», сейчас речь идет о его создании, добавил он.

Крупные трубопроводные проекты заканчиваются, рынок труб большого диаметра претерпит радикальное сокращение, что побуждает игроков олигопольного рынка стальных труб (ТМК, ОМК и ЧТПЗ) наращивать производство стальных линейных труб диаметром до 508 мм и труб нефтяного сортамента (OCTG), отмечает Сергей Клубков из Vygon Consulting. Отсюда их естественное желание сократить оборот «вторичных» труб и нарастить выпуск новой продукции, говорит эксперт: «Для нефтегазовых компаний это серьезные дополнительные затраты, которые для трубников являются возможностью хоть как-то удержаться на плаву». Ранее нефтегазовые компании часть труб после ремонта использовали повторно. Если теперь им придется полностью заменить эти трубы новыми, это может привести к ежегодным дополнительным затратам в размере 180−190 млрд руб., подсчитал эксперт.

Дмитрий Козлов

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