Нефтяников толкают на отходный путь
Компании просят не забирать у них отработанные трубы.
Компании просят не забирать у них отработанные трубы.
Как стало известно «Ъ», крупнейшие российские нефтяники недовольны тем, что больше не могут использовать бывшие в употреблении трубы, поскольку Росприроднадзор считает их отходами. Руководители компаний пожаловались премьеру Дмитрию Медведеву, что это лишает их возможности продать б/у трубы или использовать их для строительства, а необходимость длительного получения лицензий на обращение с отходами грозит авариями на нефтепроводах. Интересанты инициативы — производители труб и крупные переработчики, в том числе «Транслом», который связывают с
Крупнейшие нефтекомпании пожаловались
В нефтекомпаниях, Росприроднадзоре, а также крупных производителях труб ТМК, ОМК и ЧТПЗ не дали комментариев.
Требования по ограничению оборота использованных труб лоббировал Фонд развития трубной промышленности (ФРТП, создан трубными ОМК, ТМК и ЧТПЗ), подавая эту меру как средство борьбы с контрафактной продукцией (речь идет о восстановленных б/у трубах, цена которых существенно ниже, чем на новые). «Одним из аспектов проблемы контрафакта является деятельность так называемых реставраторов б/у труб, которые незаконно поставляют их на рынок, зачастую по коррупционным схемам, выдавая за новые трубы и предоставляя поддельные сертификаты известных трубных заводов», — сказал «Ъ» глава ФРТП Игорь Малышев. Но, подчеркнул он, трубная отрасль не являлась инициатором отнесения б/у труб к отходам, это сделал Росприроднадзор.
Впрочем, в конце 2017 года Игорь Малышев заявлял, что отнесение стальных б/у труб к отходам «существенно усложнит деятельность организаций, специализирующихся на так называемом восстановлении б/у труб, увеличит административные издержки, связанные с необходимостью получения лицензии и соблюдения законодательства об обращении с отходами». При этом в сентябре 2018 года по итогам совещания у
Генеральный директор «ТрансЛомПереработки» (структура «Транслома» по демонтажу и утилизации трубопроводов) Марат Галиев заявил «Ъ», что компания — крупнейший игрок на рынке обращения с отработанными трубами. Сам «Транслом» источники «Ъ» связывали с
«По сути, никакого честного рынка в этой области не было», сейчас речь идет о его создании, добавил он.
Крупные трубопроводные проекты заканчиваются, рынок труб большого диаметра претерпит радикальное сокращение, что побуждает игроков олигопольного рынка стальных труб (ТМК, ОМК и ЧТПЗ) наращивать производство стальных линейных труб диаметром до 508 мм и труб нефтяного сортамента (OCTG), отмечает Сергей Клубков из Vygon Consulting. Отсюда их естественное желание сократить оборот «вторичных» труб и нарастить выпуск новой продукции, говорит эксперт: «Для нефтегазовых компаний это серьезные дополнительные затраты, которые для трубников являются возможностью хоть
Дмитрий Козлов