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11:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ЦБ ставит взнос ребром

Регулятор считает кредиты на ипотечные кредиты рискованными.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

ЦБ намерен ограничить возможности использования потребительского кредита для покрытия первого взноса по ипотечному, хотя ожидания регулятора о резком росте распространения схемы не оправдались. Среди ипотечных заемщиков таких граждан всего 3−5%, а положительная динамика составляет лишь 0,3−0,7 п. п. Эксперты вообще не считают схему излишне рискованной, а банкиры уже научились сами ее избегать. Настойчивость ЦБ на рынке объясняют снижением доходов населения на фоне роста его закредитованности.

ЦБ изучил количество высокорискованных ипотечных заемщиков, которые могли использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке кредитные средства. Для этого он проанализировал данные трех крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) о тех заемщиках, которые за три месяца до получения ипотеки брали необеспеченный потребкредит более 100 тыс. руб. По данным за девять месяцев 2018 года, доля таких клиентов от общего числа ипотечных заемщиков составляла 3,3−5,3%. По сравнению с 2017 годом она выросла на 0,3−0,7 п. п. Сам ЦБ характеризует долю как «небольшую», а ее увеличение — «незначительное».

Доля потребителей, сформировавших первоначальный взнос за счет потребкредита, за весь 2018 год составила 3,7%, следует из данных БКИ «Эквифакс», имеющихся в распоряжении «Ъ». По итогам 2017 года она составляла 3%, 2016 года — 2,3%, а по итогам 2015 года — 2,1%. По данным БКИ ОКБ, за 11 месяцев 2018 года средний размер кредита наличными, взятого незадолго до ипотечного, составлял около 544 тыс. руб.

Летом 2018 года зампред ЦБ Василий Поздышев заявлял, что регулятор видит значительный рост количества схем, при которых увеличение потребительского кредитования связано со взлетом высокорисковой ипотеки. Эти риски, по его словам, ЦБ хочет ограничивать.

Когда первоначальный взнос на самом деле является потребительским кредитом, мы видим, что объемы увеличиваются, мы видим одновременно взрывной рост ипотеки и необеспеченных потребительских ссуд.
Василий Поздышев
зампред ЦБ, 7 июля 2018 года

«Ограничению рисков использования необеспеченных потребительских кредитов в качестве первоначального взноса по ипотеке будет способствовать показатель долговой нагрузки физического лица, который станет обязательным для расчета кредитными организациями с 1 октября 2019 года», — пояснили в ЦБ.

Для потребителей подобный способ формирования первоначального взноса по ипотечному кредиту является очень простым и удобным, считает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. «Нет необходимости долгое время откладывать денежные средства, заботиться об их сохранности и защите от инфляции, — поясняет он.— Получил потребительский кредит — и сразу же использовал его как всю или часть суммы для первоначального взноса по ипотечному кредиту».

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Но с точки зрения банков использование потребительских кредитов для формирования первоначального взноса по ипотеке — дополнительный фактор риска. «Банки разными способами стараются выявить факты использования потребительских кредитов для формирования первоначального взноса по ипотеке, — добавляет господин Лагуткин.— Очевидно, что у них это получается, так как доля выдач подобной ипотеки незначительна». Существует статистика, которая убедительно показывает, что чем выше размер первоначального взноса, тем меньше вероятность наступления у клиента просрочки, соглашается директор дирекции ипотечного кредитования банка ТКБ Вадим Пахаленко. При этом, по его словам, существует проблема, связанная с тем, что некоторые заемщики пытаются, например, взять ипотеку и потребительский кредит в один день, чтобы информация не попала в БКИ.

Проблема беспокоит ЦБ потому, что благосостояние населения не улучшается, но при этом растет доля тех, кто берет кредиты, то есть увеличивается соотношение кредитной задолженности к общему ВВП, считает зампред правления Фора-банка Дмитрий Орлов.

«Естественно, ЦБ обеспокоен этим фактом, никому не нужны социальные потрясения, которые могут возникнуть в случае, если долговая нагрузка будет слишком высокой, — считает он.— Поэтому ЦБ достаточно бдительно следит за тем, чтобы банки не злоупотребляли с кредитованием». В случае с потребкредитами на первоначальный взнос, ситуация, по его мнению, не такая уж критическая, но все-таки и «за ней надо следить». С другой стороны, добавляет руководитель аналитического центра компании «Русипотека» Сергей Гордейко, возможны случаи получения потребительского кредита уже после ипотечного для замещения денег, занятых у родственников.

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