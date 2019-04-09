Жизнью недовольны почти 40% россиян
Гражданам не хватает ресурсов на активную адаптацию к низким доходам.
Гражданам не хватает ресурсов на активную адаптацию к низким доходам.
После отказа Росстата публиковать ежемесячную статистику о доходах и расходах граждан исследования их
По данным опросов Росстата и ЦБ, потребительские ожидания граждан в первом квартале 2019 года несколько улучшились. Индекс потребительской уверенности вырос с минус 17% в четвертом квартале 2018 года до минус 16% в первом квартале 2019 года. Улучшение произошло исключительно за счет оценок изменений в экономике и личном благосостоянии через год. При этом, по данным Росстата, в первом квартале 2019 года снижались оценки гражданами условий как для крупных покупок, так и для сбережений, даже несмотря на рост депозитных ставок. «На низкий уровень потребительской активности указывает баланс ответов на вопрос о том, как лучше распоряжаться свободными деньгами: покупка дорогостоящих товаров упоминается значительно реже, чем годом ранее», — отмечается и в мартовском докладе об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях ЦБ.
Социологические оценки экономического самочувствия граждан стали особенно ценны после отказа Росстата публиковать ежемесячную статистику о доходах и расходах домохозяйств
Впрочем, активность ряда домохозяйств росла: 35% населения меняли или находили другую работу (16,6% в марте 2018 года), 44,1% использовали личное подсобное хозяйство (27,5%). Покупали ценные бумаги, валюту или делали вклады в банках 9,8% (20,2% годом ранее).
Заметим, что, по данным мониторинга, 13% граждан в качестве активной адаптации к неблагоприятным экономическим условиям выбирали образование. Впрочем, как показало сделанное РАНХиГС впервые исследование удовлетворенности жизнью, именно уровень доходов и отсутствие возможности оплачивать образование стали причинами недовольства большинства.
В целом оценка удовлетворенности различными сторонами жизни имеет следующий вид: высокая и выше среднего удовлетворенность жизнью (14,3% и 20,2% населения) характерна для более состоятельных слоев населения, о средней (27,1%), ниже среднего (25,2%) и низкой (13,2%) чаще говорят бедные.
Алексей Шаповалов