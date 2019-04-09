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10:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Трудовым мигрантам разонравилась Россия

Приток мигрантов, которые остаются в России на длительный срок, в 2018 году упал до минимальных значений с момента распада Советского Союза. Об этом говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, которое есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Источник: РИА "Новости"

За прошлый год число приехавших в Россию мигрантов упало до 124,9 тысячи (сократилось на четыре процента по сравнению с 2017-м). Это самый низкий показатель с момента распада Советского Союза. В то же время количество выехавших из страны в 2018 году увеличилось на 16,9 процента. Меньше всего мигрантов приезжало почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана.

Больше всего сократилось количество приезжающих из Украины и Узбекистана — эти страны в прошлом являлись крупнейшими миграционными донорами для России.
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Падение притока мигрантов происходит на фоне роста естественной убыли населения. Если в 2017 году миграционного прироста хватило, чтобы полностью ее компенсировать и обеспечить небольшой рост населения (на 77 тысяч человек), то в 2018 году миграция компенсировала естественную убыль на 57,2 процента.

Ранее специалисты Высшей школы экономики и РАНХиГС в совместном докладе поясняли, что жители стран к западу от России, в частности Украины и Молдавии, охотнее едут работать в Польшу и страны Западной Европы. Миграционный поток из Грузии также обратился на Запад. Стабильный приток мигрантов может идти только из стран Средней Азии, но Казахстан и Азербайджан с ростом экономики вступили в конкуренцию с Россией за миграционные потоки из этих государств.

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