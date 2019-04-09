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14:01 (мск), источник: Inc.Russia

Отток иностранных инвестиций из России составил рекордные $6,5 млрд

По данным статистики ЦБ, прямые зарубежные инвестиции в капитал российского бизнеса сократились до $6,5 млрд впервые с 1997 года.

Источник: AP 2019

Разрыв между изъятыми ($22,4 млрд) и вновь поступившими ($15,9 млрд) инвестициями иностранных инвесторов, участвующих в капитале российских компаний, за 2018 год составил $6,5 млрд. С конца 1990-х годов такой крупный отток зафиксирован впервые.

Снижение началось в 2017 году, а в 2018-м проявилось сильнее, рассказала изданию РБК главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее мнению, рекордный отток инвестиций связан с низким объемом новых поступлений, который является последствием санкционных трений.

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Публикуемая ЦБ статистика не позволяет различать реальные иностранные инвестиции и инвестиции российского происхождения из офшорных компаний. Как отмечает Орлова, масштабный перевод крупных холдингов из зарубежных юрисдикций также может повлиять на приток инвестиций в статистике ЦБ.

О снижении иностранных инвестиций стало известно еще в октябре 2018 года. Тогда ведущий эксперт Центра развития ВШЭ Сергей Пухов связывал его с санкциями и деофшоризацией. Он отмечал, что из-за санкций американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов En+, Rusal и группы ГАЗ, а 100% «Силовых машин» Алексея Мордашова и основные активы кипрской USM Holdings Limited Алишера Усманова были переведены с Кипра в российскую юрисдикцию.

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