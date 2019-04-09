В банке «Восточный» намерены сменить руководство, пока Калви в тюрьме

10 апреля совет директоров банка может заменить Александра Нестеренко, бывшего топ-менеджера банков «Столичный», «СБС АГРО» и «Первое ОВК», на посту председателя правления. Источник The Bell рассказал, что преемником станет Константин Рогов, сейчас он занимает должность его заместителя. В пользу этой версии говорит еще и то, что полномочия заместителя председателя правления будут также прекращены.
Одной из причин перестановок может быть нежелание банка выступать потерпевшей стороной по делу Майкла Калви.
Основными акционерами банка «Восточный» являются фонд Baring Vostok и бизнесмен Артем Аветисян. Ранее стороны достигли договоренности, по итогам которой, в совет директоров банка вошли по четыре представителя с каждой стороны и один независимый директор. Сейчас интересы Baring Vostok представляет только Григорий Жданов, так как остальные трое — Калви, Филипп Дельпаль и Иван Зюзин — находятся под арестом. По данным The Bell, смена предправления возможна только при поддержке решения хотя бы одним из представителей Baring.
В сентябре 2018 с должности председателя правления был снят Дмитрий Левин, которого называли «человеком Baring». На его место назначили Вячеслава Арутюняна. Смена руководства была воспринята как попытка Аветисяна захватить контрольный пакет акций. Это не устроило Baring, и после решения Арбитражного суда Амурской области о приостановлении отставки Левина стороны договорились о назначении на его должность Нестеренко.