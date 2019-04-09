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17:03 (мск), источник: Forbes

Путин пообещал «особые» преференции инвесторам в Арктику

Льготы для инвесторов в Арктику с учетом особенностей края должны быть «более продвинутыми», заявил Путин. Разработать соответствующий законопроект он поручил министерствам совместно с экспертами и бизнесом.

Источник: РИА "Новости"

Правительство разработает особую систему преференций для инвесторов в арктической зоне, заявил на пленарном заседании Арктического форума президент Владимир Путин. Разработать соответствующий документ поручено министерствам совместно с экспертами и бизнесом.

Особая система преференций для инвесторов, вкладывающихся в арктические проекты, будет включать льготную ставку на прибыль, понижающий коэффициент на НДПИ, заявительный порядок возмещения НДС, упрощенный порядок предоставления земельных участков и неизменность условий реализации инвестиционных проектов, перечислил президент. «С учетом особенностей Арктики преференции должны быть и будут здесь еще более продвинутыми, еще более устойчивыми», — заметил Путин.

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Специальный законопроект о поддержке инвестиций в Арктике был опубликован в пятницу 5 апреля на regulation.gov.ru, но затем исчез с сайта, сообщал «Коммерсантъ». В пояснительной записке к документе отмечалось, что механизм поддержки инвесторов в Арктике будет «в основном аналогичен» механизму свободного порта Владивосток. Инвесторам предложат упрощенное заключение инфраструктурных концессионных соглашений и применение процедуры свободной таможенной зоны. Общий режим свободного порта предполагает льготы по налогу на прибыль (0% в федеральный бюджет и не более 5% — в региональный) и обнуление ставок налога на землю и имущество в течение пяти лет. Но в законопроекте деталей по налоговым льготам для инвесторам в Арктику не было, упоминался лишь факт их предоставления. Как писал «Коммерсантъ», Минвостокразвития удалило законопроект с сайта, поскольку решило его доработать. Комментировать недоработанный проект ведомство отказалось. По поручению президента законопроект должен быть внесен в Госдуму до 1 июля.

Вице-премьер Юрий Трутнев, который возглавляет госкомиссию по Арктике, ранее заявлял в интервью «Интерфаксу», что «базовым предложением» для инвесторов должен стать режим налоговых каникул. «Обязательно в числе предложений должны быть механизмы “дедушкиной оговорки”, то есть гарантии инвестору на длительный срок. Он должен на годы вперед знать свой налоговый режим, рассчитывая сроки окупаемости. Кроме того, он должен понимать схему завоза материалов для строительства, логистику вывоза готовой продукций», — рассказывал чиновник. Кроме того, отмечал он, обсуждается механизм налогового вычета по вложению в геологоразведку, и «еще много всего другого».

Cистема поддержки разработана Министерством Дальнего Востока и Арктики и будет работать какое-то время в формате «одного окна» — персонально с инвесторами, рассказал Forbes в кулуарах Арктического форума председатель совета директоров «Корпорация Аеон» Роман Троценко. Эта мера должна стать еще одним инструментом поддержки частных инвестиций наряду с специнвестконтрактами и мерами поощрения капиталовложений.

Людмила Петухова

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