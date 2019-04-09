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18:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Орешкин не смог ответить Путину, сколько Россия вложила в импортозамещение

Во время заседания Международного Арктического форума министр экономического развития России Максим Орешкин не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина по профильной теме его ведомства, чем удивил главу государства.

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На пленарном заседании, президент говорил о политике импортозамещения в России и спросил, обращаясь к господину Орешкину, сколько страна вложила в замещение. Министр не смог ответить на вопрос президента. «Не помнит. Министр экономического развития не помнит», — сказал президент РФ. После он добавил, что Россия в импортозамещение вложила около миллиарда рублей. «Это будет продолжаться, мы будем наращивать эти усилия», — отметил господин Путин.

Напомним, в начале марта господин Орешкин оказался в центре скандала во время правительственного часа в Госдуме. Спикер Госдумы прервал выступление министра. По мнению господина Володина, глава Минэкономики не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что «впервые за 20 лет депутат прервал министра». Максим Орешкин позднее объяснил критику спикера «масштабностью задач».

Как развивался скандал с выступлением Орешкина в Госдуме
6 мартаОрешкин объяснил критику Володина масштабностью задач
6 мартаОрешкин еще в декабре просил Володина изменить тему «правительственного часа»
6 мартаОрешкин прокомментировал критику Володина
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