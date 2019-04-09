Сердюков оценил отсталость авиастроения России

С таким заявлением на рабочем заседании Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выступил курирующий интеграцию ОАК («Объединенная авиастроительная корпорация») в «Ростех» Анатолий Сердюков, передает РБК.
«Сумасшедшие издержки ложатся на небольшой объем продукции, который мы выпускаем.
Стоимость у нас сразу [более] завышенной получается, чем аналоги зарубежные. Я про качество даже не говорю, потому что отработать качественно на маленьких объемах практически невозможно.
Могу сказать, что Airbus запустила новый проект А-350, выпускает 16 машин в месяц. Мы и 10 процентов этого не делаем", — сказал менеджер.
Бывший министр обороны России отметил, что в российской авиационной промышленности «подшипников практически нет». «Вот вам рынок. Один подшипник на двигатель стоит 50 тысяч долларов — огромная цифра. Есть смысл туда вкладывать деньги? Конечно, есть. Без этого мы никуда не поедем», — заявил Сердюков.
В январе глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил провалы «Центра Хруничева», являющегося самым проблемным предприятием госкорпорации, следствием реформ ОПК, проведенных по инициативе Сердюкова.