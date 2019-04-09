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18:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Сердюков оценил отсталость авиастроения России

Российское авиастроение потеряло конкурентоспособность и тратит «безумные деньги» на импортозамещение технологий полувековой давности, не уделяя должного внимания сохранению текущего производства и поддержанию имеющейся техники.

Источник: AP 2019

С таким заявлением на рабочем заседании Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выступил курирующий интеграцию ОАК («Объединенная авиастроительная корпорация») в «Ростех» Анатолий Сердюков, передает РБК.

«Сумасшедшие издержки ложатся на небольшой объем продукции, который мы выпускаем.

Стоимость у нас сразу [более] завышенной получается, чем аналоги зарубежные. Я про качество даже не говорю, потому что отработать качественно на маленьких объемах практически невозможно.
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Могу сказать, что Airbus запустила новый проект А-350, выпускает 16 машин в месяц. Мы и 10 процентов этого не делаем", — сказал менеджер.

Бывший министр обороны России отметил, что в российской авиационной промышленности «подшипников практически нет». «Вот вам рынок. Один подшипник на двигатель стоит 50 тысяч долларов — огромная цифра. Есть смысл туда вкладывать деньги? Конечно, есть. Без этого мы никуда не поедем», — заявил Сердюков.

В январе глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил провалы «Центра Хруничева», являющегося самым проблемным предприятием госкорпорации, следствием реформ ОПК, проведенных по инициативе Сердюкова.

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