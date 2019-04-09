Миноэкономики повысило прогноз по курсу доллара
Прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2019 году повышен с 63,9 руб. до 65,1 руб., говорится в документах Минэкономики.
Прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2019 году повышен с 63,9 руб. до 65,1 руб., говорится в документах Минэкономики.
«Курс рубля к доллару США в I квартале 2019 сложился на уровне несколько слабее, чем предполагалось в прогнозе до 2024 года (66,2 руб./доллар фактически против ожидаемых 64,2 руб./доллар)», — сказано в прогнозе.
В пользу укрепления рубля, по данным ведомства, будут играть возобновление притока средств от иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой
«В то же время ослабление бюджетной и
Причиной снижения цен на нефть может послужить срок действия соглашения ОПЕК+, который истекает в середине года, а также введение США новых трубопроводных мощностей.
Инфляция сохранит низкие темпы в ближайшие месяцы, что «обеспечит ее снижение до 4,3% г/г в декабре после прохождения пикового значения 5,3% г/г». В 2020 году ожидается снижение инфляции до 3,8% г/г, а в начале года она приблизится к 3,5%.
Рост ВВП за
В середине февраля Минэкономики заявляло, что произойдет замедление экономического роста России до 1,3% в 2019 году. Ускорение темпов экономического роста в 2018 году до 2,3% ведомство объясняет разовыми факторами и не считает устойчивым.