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20:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Миноэкономики повысило прогноз по курсу доллара

Прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2019 году повышен с 63,9 руб. до 65,1 руб., говорится в документах Минэкономики.

ЦБ: $ 64.7766   -0.57 € 72.9708   -0.39 ММВБ: $ 64.9125   +0.04 € 73.1200   +0.05
Источник: AP 2019

«Курс рубля к доллару США в I квартале 2019 сложился на уровне несколько слабее, чем предполагалось в прогнозе до 2024 года (66,2 руб./доллар фактически против ожидаемых 64,2 руб./доллар)», — сказано в прогнозе.

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В пользу укрепления рубля, по данным ведомства, будут играть возобновление притока средств от иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара США к евро. Кроме того, ожидается сокращение оттока капитала по финсчету в два раза по сравнению с 2018 годом.

«В то же время ослабление бюджетной и денежно-кредитной политики во втором полугодии текущего года, продолжение сверхнормативных интервенций Банка России на валютном рынке и ожидаемое снижение цен на нефть и другие товары российского экспорта станут ключевыми факторами ослабления курса рубля», — отмечает министерство. Таким образом обменный курс доллар к рублю США в среднем за 2019 год составит 65,1 руб.

Цена на нефть, согласно данным ведомства, снизится до конца 2019 года, а дальнейшая траектория сохранена без изменений «ожидается снижение до 59,7 долл./барр. в 2020 году и 53,5 долл./барр. к 2024 году».

Причиной снижения цен на нефть может послужить срок действия соглашения ОПЕК+, который истекает в середине года, а также введение США новых трубопроводных мощностей.

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Инфляция сохранит низкие темпы в ближайшие месяцы, что «обеспечит ее снижение до 4,3% г/г в декабре после прохождения пикового значения 5,3% г/г». В 2020 году ожидается снижение инфляции до 3,8% г/г, а в начале года она приблизится к 3,5%.

Рост ВВП за январь-февраль текущего года оценился Минкэономики на уровне 1,1%, что оказалось выше первоначальных ожиданий. Темпы роста сохранены на уровне 1,3%, но могут быть повышены при пересмотре прогноза в августе. В 2020 ведомство ожидает ускорение роста экономики до 2,0%, а с 2021 года — выше 3%.

В середине февраля Минэкономики заявляло, что произойдет замедление экономического роста России до 1,3% в 2019 году. Ускорение темпов экономического роста в 2018 году до 2,3% ведомство объясняет разовыми факторами и не считает устойчивым.

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