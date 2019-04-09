«Роснефть» прокомментировала письмо Сечина Медведеву

«Наше предложение построено на максимально рыночном и максимально справедливом подходе ко всем участникам рынка», — заявил представитель «Роснефти». Он говорит, что «ручное регулирование с неизбежностью вызывает диспропорции, создающие, в свою очередь, необходимость в новом дополнительном регулировании».
Сечин представил несколько вариантов альтернативного регулирования рынка нефтепереработки — обязать всех недропользователей с мая перерабатывать нефть на российских НПЗ и поставлять на внутренний рынок не менее 17,5% от добытой в России нефти в виде нефтепродуктов, ввести плавающий акциз, который менялся бы в зависимости от цен на нефть, переложить его уплату с НПЗ на АЗС (за это же недавно выступал гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков), а еще призвал бороться со спекулянтами на товарно-сырьевой бирже. По словам представителя «Роснефти», «в формировании цены на топливо чрезвычайно велика роль акцизов.
Но логика увеличения акцизов не связана ни с какой долгосрочной задачей и объясняется обычно текущими потребностями в получении налогов".
«При высокой цене на нефть акциз на нефтепродукты может быть меньше, поскольку у бюджета есть другие источники пополнения (экспортная пошлина или НДПИ — прим. “Ведомости”), при низкой цене на нефть акциз может увеличиться, поскольку более дешевое сырье в таком случае позволит снизить убытки нефтеперерабатывающих предприятий», — объясняет позицию «Роснефти» его представитель.
«Роснефть» предлагает чтобы все компании, добывающие нефть в России были обязаны поставлять для внутренней переработки и получения легких нефтепродуктов не менее 17,5% от своей добычи. «Почему 17,5%? Потому что это столько нефтепродуктов, сколько потребляет внутренний рынок», — говорит представитель «Роснефти».
Правительство не раз вводило ручное регулирования в те времена, когда Сечин был зампредом правительства и курировал энергетическую отрасль, а председателем был Владимир Путин. К примеру, в 2011 г. на внутреннем топливном рынке возник дефицит — оно подорожало в 73 регионах, и правительству пришлось ввести заградительные пошлины на экспорт бензина. Это ситуацию стабилизировало.