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09:15 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Шире Севморпуть

Чиновники ждут все больше грузов в Арктике.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Правительство и «Росатом», отвечающий теперь за инфраструктуру Севморпути, уверены, что целевой грузопоток в 80 млн тонн в год к 2024 году будет не только достигнут, но и превышен. Однако эксперты отмечают, что учтенные «Росатомом» в прогнозах проекты остаются «достаточно спорными».

«Росатом» ставит целью перевозку к 2024 году по Севморпути не 80 млн, а 92,6 млн тонн грузов. Об этом заявил, выступая на сессии Международного арктического форума в Петербурге, глава госкорпорации Алексей Лихачев. Как следует из его презентации, «Росатом» рассчитывает на 41 млн тонн СПГ, 17,1 млн тонн нефти, 3,5 млн тонн металла, строительных грузов, снабжения и транзита, 23 млн тонн угля и 8 млн тонн «железнодорожных грузов».

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В представленной на другой сессии презентации главы дирекции Севморпути «Росатома» Вячеслава Рукши уточняется, что по Ванкорскому месторождению требуется принять «отдельное решение о реализации», а для привлечения грузов с железной дороги — построить вторую очередь Северного широтного хода (СШХ-2).

Несмотря на эти значимые детали, руководство «Росатома» уже планирует дальнейший рост. «В горизонте 2030-х годов мы рассчитываем добавить значимую часть международного транзита и выйти только в восточном направлении — растущих рынков Юго-Восточной и Восточной Азии — на 110−120 млн тонн», — заверил Алексей Лихачев.

Как раз к 2030 году «Росатом» надеется создать флот атомных ледоколов, который позволит использовать СМП круглый год: «50 лет Победы», пять новых универсальных судов по 60 МВт и сверхмощный «Лидер» на 120 МВт.

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Согласно майскому указу президента, грузооборот по СМП к 2024 году должен достигнуть 80 млн тонн. Основным грузоотправителем должен стать НОВАТЭК. На форуме глава и совладелец компании Леонид Михельсон обещал, что к 2030 году ее производство СПГ в Арктике достигнет 70 млн тонн в год.

План-график Росморречфлота от начала 2019 года предполагал, что грузопоток на СМП к 2024 году составит 81,9 млн тонн, включая северный завоз, транзит и т. п., из них на вывоз полезных ископаемых придется 76,7 млн тонн. Но компании и министерства были более осторожны, говоря о 53,8−66,3 млн тонн (см. «Ъ» от 21 января).

Сомнения в достижении 80 млн тонн высказывали в Минприроды. По данным РБК, в конце 2018 года министерство рассчитывало всего на 52 млн тонн. В частности, чиновники не были уверены в реализации планов «Востокугля» Дмитрия Босова по добыче 30 млн тонн угля в год на Таймыре к 2024 году, а также «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова по добыче 7 млн тонн нефти с Пайяхского месторождения.

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Однако в Минприроды быстро вернулись к генеральной линии, в марте подтвердив прогнозы по грузопотоку в 82 млн тонн с учетом Ванкорского кластера «Роснефти» и все-таки Пайяхи, освоение которых может быть объединено (см. «Ъ» от 28 февраля). В начале апреля глава «Роснефти» Игорь Сечин обещал Владимиру Путину к 2030 году добывать на Таймыре и 100 млн тонн нефти в год (см. «Ъ-Онлайн» от 1 апреля).

В результате и чиновники, и компании отринули последние сомнения и в своих прогнозах ниже цифры 80 млн тонн в год уже не опускаются. Так, вице-премьер Максим Акимов, выступая на форуме, заверил: «Мы уверено вышли на 20 млн тонн, выйдем и на 80 млн тонн». «Важный момент — это привлечение нового груза, который шел в восточном и северо-западном направлениях, путем реализации проектов СШХ-1 и СШХ-2, реализации перспективных проектов “Баренцкомур” и “Белкомур”, а также привлечение транзитного груза, — завил вице-премьер.— Если мы сложим эти три компонента — сырьевую базу, транзит и новый нетрадиционный груз, который сможем перенаправить, — то задачу в 80 млн тонн решим».

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Правда, признал чиновник, для этого нужны «новая портовая инфраструктура, развитие железнодорожного и авиатранспорта и т. д.». В Минприроды поддерживают эту позицию, подчеркивая: в публичных заявлениях министр Дмитрий Кобылкин уже говорил, что 80 млн тонн грузопотока по СМП — далеко не предел.

Однако независимые эксперты сохраняют осторожность оценок. Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев полагает, что «немного завышены» планы по СПГ-проектам НОВАТЭКа, кроме того, по-прежнему не обеспечены заявленные объемы добычи ресурсной базы «Востокугля». Также, подчеркивает эксперт, далеки от определенности железнодорожные проекты. О СШХ, например, можно говорить, только если ОАО РЖД получит от «Газпрома» железнодорожную ветку Бованенково—Обская и будет построен СШХ-2 до Сабетты, поясняет господин Григорьев.

Более того, добавляет он, для расширения грузопотока придется модернизировать как центральную часть арктической морской системы (собственно СМП), так и порты обеспечения на западных и восточных флангах.

Анастасия Веденеева, Санкт-Петербург

Арктический форум: единый оператор «Севморпути», флотилия атомных ледоколов и экология региона
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9 апреля© Ньюстюб
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