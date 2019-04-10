Шире Севморпуть
Чиновники ждут все больше грузов в Арктике.
Чиновники ждут все больше грузов в Арктике.
Правительство и «Росатом», отвечающий теперь за инфраструктуру Севморпути, уверены, что целевой грузопоток в 80 млн тонн в год к 2024 году будет не только достигнут, но и превышен. Однако эксперты отмечают, что учтенные «Росатомом» в прогнозах проекты остаются «достаточно спорными».
«Росатом» ставит целью перевозку к 2024 году по Севморпути не 80 млн, а 92,6 млн тонн грузов. Об этом заявил, выступая на сессии Международного арктического форума в Петербурге, глава госкорпорации Алексей Лихачев. Как следует из его презентации, «Росатом» рассчитывает на 41 млн тонн СПГ, 17,1 млн тонн нефти, 3,5 млн тонн металла, строительных грузов, снабжения и транзита, 23 млн тонн угля и 8 млн тонн «железнодорожных грузов».
В представленной на другой сессии презентации главы дирекции Севморпути «Росатома» Вячеслава Рукши уточняется, что по Ванкорскому месторождению требуется принять «отдельное решение о реализации», а для привлечения грузов с железной дороги — построить вторую очередь Северного широтного хода (СШХ-2).
Несмотря на эти значимые детали, руководство «Росатома» уже планирует дальнейший рост. «В горизонте 2030-х годов мы рассчитываем добавить значимую часть международного транзита и выйти только в восточном направлении — растущих рынков
Как раз к 2030 году «Росатом» надеется создать флот атомных ледоколов, который позволит использовать СМП круглый год: «50 лет Победы», пять новых универсальных судов по 60 МВт и сверхмощный «Лидер» на 120 МВт.
Согласно майскому указу президента, грузооборот по СМП к 2024 году должен достигнуть 80 млн тонн. Основным грузоотправителем должен стать НОВАТЭК. На форуме глава и совладелец компании Леонид Михельсон обещал, что к 2030 году ее производство СПГ в Арктике достигнет 70 млн тонн в год.
Сомнения в достижении 80 млн тонн высказывали в Минприроды. По данным РБК, в конце 2018 года министерство рассчитывало всего на 52 млн тонн. В частности, чиновники не были уверены в реализации планов «Востокугля» Дмитрия Босова по добыче 30 млн тонн угля в год на Таймыре к 2024 году, а также «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова по добыче 7 млн тонн нефти с Пайяхского месторождения.
Однако в Минприроды быстро вернулись к генеральной линии, в марте подтвердив прогнозы по грузопотоку в 82 млн тонн с учетом Ванкорского кластера «Роснефти» и
В результате и чиновники, и компании отринули последние сомнения и в своих прогнозах ниже цифры 80 млн тонн в год уже не опускаются. Так,
Правда, признал чиновник, для этого нужны «новая портовая инфраструктура, развитие железнодорожного и авиатранспорта
Однако независимые эксперты сохраняют осторожность оценок. Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев полагает, что «немного завышены» планы по
Более того, добавляет он, для расширения грузопотока придется модернизировать как центральную часть арктической морской системы (собственно СМП), так и порты обеспечения на западных и восточных флангах.
Анастасия Веденеева, Санкт-Петербург