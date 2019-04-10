Регионы выкопали себе ямы
Минтранс заподозрил обман при планировании нацпроекта БКАД.
Минтранс заподозрил обман при планировании нацпроекта БКАД.
Минтранс собирается подключить «специальные силы и спецслужбы» для проверки данных, предоставленных регионами в рамках исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД). Доля дорог, соответствующих нормативам — то есть ровных и без ям, — в ряде субъектов федерации за год упала более чем в два раза. Подобная ситуация наблюдается, в частности, в Амурской и Магаданской областях. Речь может идти об умышленном изменении статистики, чтобы претендовать на больший объем финансовой помощи из федерального бюджета, предполагают эксперты.
Ситуация с выполнением нацпроекта БКАД обсуждалась на селекторном совещании в Минтрансе России. Выяснилось, что доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, за год в среднем по РФ упала с 43,1% до 42,4%, рассказал министр транспорта Евгений Дитрих (при этом в предшествующие годы тенденция была противоположной).
Господин Дитрих призвал подключить «специальные силы и службы, чтобы они дали правовую оценку тем показателям, которые регионы предоставляли, а потом вот так вот упали».
Напомним, в рамках нацпроекта БКАД до конца 2024 года планируется потратить 4,1 трлн руб. на приведение в порядок дорожной сети. Доля отремонтированных региональных дорог должна вырасти с 43% (конец 2017 года) до 50,9%. Для каждого субъекта федерации утвержден пятилетний план. В 2019 году регионы получат из федерального бюджета 106 млрд руб., к 2024 году поступления должны прекратиться.
Предшествующий ремонтный сезон завершился осенью, новый начинается только сейчас, говорит глава Общественного совета при Минтрансе России Михаил Блинкин: вряд ли за полгода состояние дорог могло ухудшиться вдвое. «Если так, это вызывает серьезные вопросы — минимум год ремонт должен держаться», — отмечает господин Блинкин.
«Нельзя исключать и элементарную техническую неграмотность в работе со статистикой», — отмечает он.
Последние годы дорожная сеть в регионах находилась в состоянии хронического недофинансирования, говорит гендиректор Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами Игорь Старыгин, поэтому дорожные службы выбирали для очередного ремонта «между плохими и очень плохими дорогами».
Игорь Старыгин заметил также, что дорожная сеть многих регионов включает грунтовые дороги и дороги с так называемым переходным типом покрытия (гравий, щебень и каменные материалы). «В той же Амурской области были серьезные паводки, значительная часть таких дорог могла просто быть уничтожена, — отмечает господин Старыгин.— Хотя в двукратное снижение доли дорожной сети в нормативе за год верится слабо».
Данные от регионов еще на этапе формирования нацпроекта БКАД в 2017 году были «лукавыми», утверждает депутат Госдумы, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ» Александр Васильев. «Полноценную диагностику никто не делает, на это требуются колоссальные деньги, — говорит он.— Нынешняя методика по обследованию сети может применяться только Росавтодором на федеральных дорогах — только у него есть на это ресурсы и техника. Минтранс должен был подготовить упрощенный вариант для регионов, но так и не сделал».
«Можно “нарисовать” какую угодно базовую цифру, а потом за год нарастить ее на 20%, выставив себя в лучшем свете», — предполагает Александр Васильев. Подходы к оценке состояния дорог могли поменяться и с приходом в регионы новых губернаторов, говорит источник «Ъ» в дорожной отрасли.
Иван Буранов