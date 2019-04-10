Пиво крепят реестром
Проект регулирования разочаровал представителей отрасли.
Проект регулирования разочаровал представителей отрасли.
Реестр производителей пива, который предполагался как более мягкая альтернатива лицензированию, может не оправдать надежды участников рынка. В законопроект о введении механизма вошли слишком жесткие требования, которые не учитывают специфики отрасли, считают ее представители.
Национальный союз производителей пива и напитков (НСПП) опубликовал законопроект о внесении изменений в закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции. Документ предполагает создание реестра производителей пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре, а также вводит пошлину для внесения предприятий в этот реестр и основания для исключения из него. Кроме того, законопроект снижает порог мощности предприятий, при которой они не должны устанавливать счетчики изменения и учета готовой продукции, с 300 тыс. до 50 тыс. дал в год.
Из опубликованного НСПП документа следует, что его вносит депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Ильдар Гильмутдинов. Он не ответил на запрос «Ъ». Участники рынка считают депутата близким Минфину и Росалкогольрегулированию (РАР). В марте 2019 года разработать аналогичные изменения в законодательство Минфину и РАР поручил министр финансов Антон Силуанов. Проекты соответствующих нормативных актов, согласно поручению, должны быть внесены до 1 августа. Обнародованный НСПП законопроект вечером 9 апреля на сайте Госдумы опубликован не был. Получить оперативный комментарий Минфина и РАР не удалось.
Создание реестра производителей пивоваренной продукции обсуждается участниками отрасли и чиновниками в качестве альтернативы лицензированию, которое еще в 2014 году предлагал РАР для борьбы с нелегальной продукцией. Пивовары опасались, что лицензирование создаст барьеры для бизнеса и приведет к повышению себестоимости продукции. В НСПП считают меры, предлагаемые в опубликованном законопроекте, равными лицензированию.
По словам директора по корпоративным отношениям и правовым вопросам AB InBev Efes Ораза Дурдыева, законопроект полностью отражает перечень тех мер, которые отрасль предлагала и обсуждала с Минфином и РАР. В то же время он признает, что в документе отсутствуют параметры, учитывающие специфику пивоваренной отрасли. К примеру, за незначительное нарушение, такое как несвоевременное предоставление документов или техническая ошибка, предлагается исключение из реестра всего юридического лица, указывает
Мария Котова