Кризис стал привычным
В каких условиях живут россияне.
В каких условиях живут россияне.
В Минэкономразвития неожиданно ухудшили прогноз по росту реальных зарплат: в этом году они вырастут чуть более чем на 1%, а не почти на 1,5%, как сообщалось прежде. Обычно ведомство Максима Орешкина позитивно в своих прогнозах. Не улучшаются и потребительские настроения: россияне адаптировались к экономическому кризису, но так и не смогли улучшить финансовое положение, выяснили социологи из РАНХиГС. По их данным, 80% граждан продолжают жить в условиях экономии. Как в стране справляются с кризисом? И как это получается? Об этом — Иван Корякин.
Средний россиянин экономит, тратит сбережения и растит долг, он больше не открывает вклады и не покупает валюту, скорее всего, ему пришлось поменять работу. Единственное, что растет, так это овощи на огороде, ведь подсобным хозяйством занимается почти каждый второй гражданин. Таким образом, можно утверждать, что средний россиянин приспособился к непростым экономическим условиям, и кризис стал для населения
Сейчас же мы вышли на некую траекторию выживания.
Многие семьи, особенно бедные, с одной стороны, живут так же, как жили раньше, то есть, не урезая расходы еще сильнее. С другой, — как они не могли
Что больше всего не устраивает россиян, так это доходы: каждый второй ими абсолютно не удовлетворен. Респондентам не хватает денег на медицинские услуги и образование, к слову, именно в нем россияне видят выход из сложной ситуации. Но так как средств на учебу нет, то и роста тоже, людям остается только пассивно адаптироваться. Получается замкнутый круг, и замыкается он не только для населения, но для страны, уверен старший научный сотрудник Института социологии РАН Василий Аникин: «Хорошее образование могут себе позволить выходцы из более или менее обеспеченных семей. Это, на самом деле, достаточно тревожный сигнал.
Средств порой не хватает даже на текущее потребление, не говоря уже об инвестициях в человеческий капитал.
Руководство страны поставило задачу о переходе к цифровой, постиндустриальной экономике, основанной на человеческом капитале. Но сейчас в России он оплачивается скромно, и стимулы к его накоплению, в
Что не стагнирует, так это протестные настроения. Вторую половину прошлого года россияне провели в глубоком раздражении от стартовавшей пенсионной реформы. Рейтинги партии «Единой России» тогда упали до десятилетнего минимума, а протестный потенциал резко вырос: летом прошлого года на политическую акцию готов был выйти каждый четвертый, говорили в «Левада-центре», опираясь на данные соцопросов. К весне напряжение спало, но россияне хоть и терпят, но все помнят, отмечает профессор кафедры политической социологии РГГУ Геннадий Козырев: «В соцсетях можно заметить, что даже под комплементарными для власти записями, всегда появляются критические комментарии. Поэтому я бы не сказал, что эта адаптация проходит спокойно. Это адаптация, в общем, с фигой в кармане».
Это, как правило, люди с небольшими доходами, и вырваться из ловушки бедности у них пока не получается. Единственное, чем россияне относительно удовлетворены, так это питанием, жильем и уровнем безопасности.
Закредитованностью населения обеспокоился Центробанк. По словам зампреда регулятора Ксении Юдаевой, самая сильная долговая нагрузка ложится на россиян с низкими доходами, и такую ситуацию, по словам госпожи Юдаевой, «нужно контролировать».