Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Новый летающий кошмар»: в США оценили оружие РФ (фото)
Российское авто за $400 000: фото первого экземпляра
Сын Дмитрия Хворостовского вырос настоящим красавцем
Звезды, которые завершали карьеру, но потом возвращались
Как выглядит квартира в доме с собственной службой ретро-такси
Подняли из-под землиКакие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
Супруга Алека Болдуина потеряла пятого ребенка
В Нью-Йорке ввели режим ЧС в связи с ростом заболевания корью
ДНК-анализ: новый поворот в деле гибели миллионерши Филевой
«Краса ВДВ» РФ восхитила внешностью мир
Российская фигуристка дисквалифицирована на один год за допинг
В США продолжают ломать карьеру хоккеисту Войнову
Звезды, которые завершали карьеру, но потом возвращались
Полгода не было секса с мужем. Это конец?
Простой математический трюк поразил соцсети
30 фото, которые раньше были невозможны
Как выглядит квартира в доме с собственной службой ретро-такси
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Фоторепортажи
15Названо «Европейское дерево года»
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
12:14 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Кризис стал привычным

В каких условиях живут россияне.

Источник: Reuters

В Минэкономразвития неожиданно ухудшили прогноз по росту реальных зарплат: в этом году они вырастут чуть более чем на 1%, а не почти на 1,5%, как сообщалось прежде. Обычно ведомство Максима Орешкина позитивно в своих прогнозах. Не улучшаются и потребительские настроения: россияне адаптировались к экономическому кризису, но так и не смогли улучшить финансовое положение, выяснили социологи из РАНХиГС. По их данным, 80% граждан продолжают жить в условиях экономии. Как в стране справляются с кризисом? И как это получается? Об этом — Иван Корякин.

Средний россиянин экономит, тратит сбережения и растит долг, он больше не открывает вклады и не покупает валюту, скорее всего, ему пришлось поменять работу. Единственное, что растет, так это овощи на огороде, ведь подсобным хозяйством занимается почти каждый второй гражданин. Таким образом, можно утверждать, что средний россиянин приспособился к непростым экономическим условиям, и кризис стал для населения чем-то обыденным, говорит один из авторов исследования, старший научный сотрудник Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк: «Россияне активно экономили в начале кризиса, в 2014—2015-м годах. Тогда все говорили, что положение ухудшилось и приходится снижать расходы.

Сейчас же мы вышли на некую траекторию выживания.
Читайте также
Россия захлебывается в долгах. Почему население не вылезает из кредитов

Многие семьи, особенно бедные, с одной стороны, живут так же, как жили раньше, то есть, не урезая расходы еще сильнее. С другой, — как они не могли год-два назад позволить себе какие-то покупки, так и сейчас не могут.

Что больше всего не устраивает россиян, так это доходы: каждый второй ими абсолютно не удовлетворен. Респондентам не хватает денег на медицинские услуги и образование, к слову, именно в нем россияне видят выход из сложной ситуации. Но так как средств на учебу нет, то и роста тоже, людям остается только пассивно адаптироваться. Получается замкнутый круг, и замыкается он не только для населения, но для страны, уверен старший научный сотрудник Института социологии РАН Василий Аникин: «Хорошее образование могут себе позволить выходцы из более или менее обеспеченных семей. Это, на самом деле, достаточно тревожный сигнал.

Средств порой не хватает даже на текущее потребление, не говоря уже об инвестициях в человеческий капитал.
Новость
Жизнью недовольны почти 40% россиян

Руководство страны поставило задачу о переходе к цифровой, постиндустриальной экономике, основанной на человеческом капитале. Но сейчас в России он оплачивается скромно, и стимулы к его накоплению, в общем-то, непонятны.

Что не стагнирует, так это протестные настроения. Вторую половину прошлого года россияне провели в глубоком раздражении от стартовавшей пенсионной реформы. Рейтинги партии «Единой России» тогда упали до десятилетнего минимума, а протестный потенциал резко вырос: летом прошлого года на политическую акцию готов был выйти каждый четвертый, говорили в «Левада-центре», опираясь на данные соцопросов. К весне напряжение спало, но россияне хоть и терпят, но все помнят, отмечает профессор кафедры политической социологии РГГУ Геннадий Козырев: «В соцсетях можно заметить, что даже под комплементарными для власти записями, всегда появляются критические комментарии. Поэтому я бы не сказал, что эта адаптация проходит спокойно. Это адаптация, в общем, с фигой в кармане».

Вместе с тем, по данным социологов, около 40% россиян в целом жизнью недовольны.

Это, как правило, люди с небольшими доходами, и вырваться из ловушки бедности у них пока не получается. Единственное, чем россияне относительно удовлетворены, так это питанием, жильем и уровнем безопасности.

Закредитованностью населения обеспокоился Центробанк. По словам зампреда регулятора Ксении Юдаевой, самая сильная долговая нагрузка ложится на россиян с низкими доходами, и такую ситуацию, по словам госпожи Юдаевой, «нужно контролировать».

Читайте также

 Триумф Биньямина Нетаньяху
Жизнью недовольны почти 40% россиян
Госдеп объяснил разницу между признанием Голанских высот и Крыма
Костомаров посоветовал Загитовой завершить карьеру
Шойгу пригрозил отправить военкомов в «более горячие места»
Названы самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Супермаркет обвинили в расизме из-за набора шоколадных уток
За селфи на одном из пляжей Таиланда грозит смертная казнь
Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей дружбе с Криштиану Роналду
Спорт
Сульшер хочет покорить барселонскую гору Анонсируем четвертьфиналы Лиги чемпионов, которые пройдут в Амстердаме и Манчестере
Hi-Tech
До первого iPhone. Сколько сейчас стоят старые мобильники и где их достать Какими были смартфоны до 2007 года.
Авто
Тестируем новую Skoda Scala (она красивая!) Хэтчбек Skoda Scala стал первым носителем нового фирменного стиля чешской марки - чистые линии, "хищная" оптика (у топ-версий - полностью светодиодная), большие колеса (вплоть до 18-дюймовых)
Кино
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках Актрисам пришлось выяснять отношения во время работы над детективным сериалом «Казанова»
Недвижимость
Почему мы не любим убираться дома. И как с этим справиться
15 фото до и после уборки на улице
Самый высокий небоскреб в Западной Европе построят в датском городке
У Деда Мороза будет новый дом
Дети
Саша Савельева показала первое фото с новорожденным сыном Певица официально подтвердила, что родила первенца 
Леди
Звезды, которые завершали карьеру, но потом возвращались Рассказываем о знаменитостях, которые не смогли долго существовать без работы и вернулись к любимому делу.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь