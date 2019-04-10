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15:50 (мск), источник: ТАСС

Совфед одобрил закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Закон вступит в силу 1 октября 2019 года.

Источник: РИА "Новости"

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, который, согласно новой редакции текста, вступит в силу 1 октября 2019 года.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, в редакции согласительной комиссии установлен переходный период, который позволит предпринимателям привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

В целом же концепция закона осталась неизменной — в Жилищный кодекс вносятся поправки, согласно которым в целях предотвращения нарушения прав жителей многоквартирных домов вводится запрет на оказание гостиничных услуг в квартирах, относящихся к жилому фонду.
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Закон был принят Госдумой в третьем чтении 6 марта. Предполагалось, что он вступит в силу сразу после опубликования. Однако 13 марта верхняя палата парламента отклонила закон. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила тогда, что сенаторы поддерживают концепцию закона, но предлагают перенести дату его вступления в силу на 1 января 2020 года с целью создания переходного периода для бизнеса.

Для урегулирования возникших разногласий была сформирована согласительная комиссия. Депутаты Госдумы предложили сенаторам отсрочить закон до 1 июля, но в СФ ответили отказом, предложив компромиссную дату — 1 октября, которая в итоге и была поддержана на очередном заседании комиссии. На это решение повлияла позиция туристических регионов, которые обратили внимание парламентариев на то, что места в хостелах на отпускной период уже забронированы.

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