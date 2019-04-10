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13:44 (мск), источник: Ведомости

В Сбербанке второй сбой за три дня

Пользователи «Сбербанк онлайн» не могут проводить платежи и совершать переводы.

Источник: Reuters

В Сбербанке произошел сбой: днем в среду клиенты не могут воспользоваться мобильным приложением «Сбербанка онлайн». Сбербанк в Twitter посоветовал воспользоваться приложением после 13.00 мск.

«В настоящий момент могут наблюдаться временные затруднения при проведении платежей или совершении переводов. Просим вас воспользоваться услугой позднее. Приносим вам извинения за доставленные неудобства», — сообщает робот колл-центра Сбербанка.

По данным Downdetector (собирает отчеты о работе сайтов), сбой начался в районе 11.30 мск.

Большинство — 54% — пользователей пожаловались на сбой всех сервисов, 28% не могли войти в систему, 16% указали, что не могут перевести деньги.

По данным Сбербанка, его онлайн-банком пользуется 43 млн человек.

Это второй сбой в работе Сбербанка за неделю: в понедельник клиенты в течение 7 часов не могли провести операции в «Сбербанк онлайн», в банкоматах и терминалах.

Пресс-служба госбанка сообщила, что по техническим причинам ряд клиентов не могли провести операции не только в «Сбербанк онлайн», но и в банкоматах и терминалах. «Профильные подразделения банка работают над его устранением. В ближайшее время проблема будет решена», — добавил он.

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