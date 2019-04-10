В Сбербанке второй сбой за три дня
Пользователи «Сбербанк онлайн» не могут проводить платежи и совершать переводы.
Пользователи «Сбербанк онлайн» не могут проводить платежи и совершать переводы.
В Сбербанке произошел сбой: днем в среду клиенты не могут воспользоваться мобильным приложением «Сбербанка онлайн». Сбербанк в Twitter посоветовал воспользоваться приложением после 13.00 мск.
«В настоящий момент могут наблюдаться временные затруднения при проведении платежей или совершении переводов. Просим вас воспользоваться услугой позднее. Приносим вам извинения за доставленные неудобства», — сообщает робот
По данным Downdetector (собирает отчеты о работе сайтов), сбой начался в районе 11.30 мск.
По данным Сбербанка, его
Это второй сбой в работе Сбербанка за неделю: в понедельник клиенты в течение 7 часов не могли провести операции в «Сбербанк онлайн», в банкоматах и терминалах.