Shell уплыл с Балтики

Shell не нашлось места в новой концепции «Газпрома» по строительству крупного газоперерабатывающего комплекса на 45 млрд кубометров в Усть-Луге. Компания, которая четыре года вела переговоры о совместной реализации «Балтийского СПГ», выходит из проекта, а партнером монополии станет не реализовавшая ни одного крупного проекта компания «Русгаздобыча» Артема Оболенского. В то же время, уверяют в Shell, это не отменяет возможности участия компании в других проектах «Газпрома» в России.
Компания Royal Dutch Shell решила выйти из проекта «Газпрома» «Балтийский СПГ», сообщил концерн со ссылкой на председателя концерна «Шелл» в России Седерика Кремерса. Как и предполагал «Ъ», компанию не устроила новая принятая в конце марта концепция.
«После объявления “Газпрома” 29 марта о выборе окончательной концепции реализации проекта “Балтийский СПГ”, мы приняли решение прекратить участие в этом проекте», — пояснили в англо-голландской компании и отметили, что это не окажет влияния на другие совместные проекты с российской монополией, реализуемые в рамках стратегического партнерства, созданного в 2015 году. Компании вели переговоры о совместной реализации «Балтийского СПГ» с 2015 года, но стороны так и не подписали итогового соглашения.
Теперь единственным партнером «Газпрома» станет «Русгаздобыча» Артема Оболенского (до ноября 2016 года эту компанию контролировал Аркадий Ротенберг). В конце марта монополия сообщила, что объединяет свой проект «Балтийский СПГ» с созданием абсолютно нового газоперерабатывающего комплекса. Они будут расположены на одной площадке в Усть-Луге, используя в качестве сырья 45 млрд кубометров газа (столько газа потребляет, например, вся Франция целиком) в год с месторождений Надым-Пур-Таза (прежде всего Уренгойского), с высоким содержанием этана.
Новый комплекс должен производить 4 млн тонн этана, 2,2 млн тонн пропан-бутана (СУГ) в год, оставшийся сухой газ будет наполовину сжижаться с выпуском 13 млн тонн СПГ, а оставшиеся 20 млрд кубометров пойдут на экспорт в Европу через газопровод «Северный поток-2». Общая стоимость проекта оценена в размере «более 700 млрд руб.», сроки ввода — 2023−2024 годы. Затем «Русгаздобыча» построит собственный газохимический комплекс по переработке полученного этана в 3 млн тонн полиэтилена.