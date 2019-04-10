Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Новый летающий кошмар»: в США оценили оружие РФ (фото)
Немцы назвали кроссоверы, которые «не прокормишь»
Великолепная четверка: семейное фото Преснякова восхитило сеть
Из чего на самом деле делают картошку фри
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Подняли из-под землиКакие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
Саша Савельева показала первое фото с новорожденным сыном
Марина Зудина рассказала, почему сын не зовет ее мамой
Переводчик перебил Путина и нарвался на острый ответ
Радостные Кокорин и Мамаев удивили суд поступком
Бузова побывала на матче ЦСКА — СКА (фото)
В США продолжают ломать карьеру хоккеисту Войнову
История любви и разрыва Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова
6 нелепых вещей по еще более нелепым ценам
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Небоскребы обвинили в массовом уничтожении птиц
Фоторепортажи
15Названо «Европейское дерево года»
12Мир в розовом цвете
17:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Shell уплыл с Балтики

Компания покидает СПГ-проект «Газпрома».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Shell не нашлось места в новой концепции «Газпрома» по строительству крупного газоперерабатывающего комплекса на 45 млрд кубометров в Усть-Луге. Компания, которая четыре года вела переговоры о совместной реализации «Балтийского СПГ», выходит из проекта, а партнером монополии станет не реализовавшая ни одного крупного проекта компания «Русгаздобыча» Артема Оболенского. В то же время, уверяют в Shell, это не отменяет возможности участия компании в других проектах «Газпрома» в России.

Компания Royal Dutch Shell решила выйти из проекта «Газпрома» «Балтийский СПГ», сообщил концерн со ссылкой на председателя концерна «Шелл» в России Седерика Кремерса. Как и предполагал «Ъ», компанию не устроила новая принятая в конце марта концепция.

«После объявления “Газпрома” 29 марта о выборе окончательной концепции реализации проекта “Балтийский СПГ”, мы приняли решение прекратить участие в этом проекте», — пояснили в англо-голландской компании и отметили, что это не окажет влияния на другие совместные проекты с российской монополией, реализуемые в рамках стратегического партнерства, созданного в 2015 году. Компании вели переговоры о совместной реализации «Балтийского СПГ» с 2015 года, но стороны так и не подписали итогового соглашения.

Теперь единственным партнером «Газпрома» станет «Русгаздобыча» Артема Оболенского (до ноября 2016 года эту компанию контролировал Аркадий Ротенберг). В конце марта монополия сообщила, что объединяет свой проект «Балтийский СПГ» с созданием абсолютно нового газоперерабатывающего комплекса. Они будут расположены на одной площадке в Усть-Луге, используя в качестве сырья 45 млрд кубометров газа (столько газа потребляет, например, вся Франция целиком) в год с месторождений Надым-Пур-Таза (прежде всего Уренгойского), с высоким содержанием этана.

Новый комплекс должен производить 4 млн тонн этана, 2,2 млн тонн пропан-бутана (СУГ) в год, оставшийся сухой газ будет наполовину сжижаться с выпуском 13 млн тонн СПГ, а оставшиеся 20 млрд кубометров пойдут на экспорт в Европу через газопровод «Северный поток-2». Общая стоимость проекта оценена в размере «более 700 млрд руб.», сроки ввода — 2023−2024 годы. Затем «Русгаздобыча» построит собственный газохимический комплекс по переработке полученного этана в 3 млн тонн полиэтилена.

Ольга Мордюшенко

 Внеземной разум обнаружат в ближайшие 10 лет
Жизнью недовольны почти 40% россиян
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Ученые показали первое в истории изображение черной дыры
В Сбербанке произошел второй сбой за три дня
Костомаров посоветовал Загитовой завершить карьеру
Захотевшему посадить блогера чиновнику предложили заняться делом
Открыто новое состояние вещества: твердое и жидкое одновременно
Нурмагомедов испугался за жизнь Роналду в Дагестане
Спорт
Сульшер хочет покорить барселонскую гору Анонсируем четвертьфиналы Лиги чемпионов, которые пройдут в Амстердаме и Манчестере
Hi-Tech
Самое жуткое метро в мире: как оно выглядит (фото) Россия, которую мы так и не увидели.
Авто
Тестируем новую Skoda Scala (она красивая!) Хэтчбек Skoda Scala стал первым носителем нового фирменного стиля чешской марки - чистые линии, "хищная" оптика (у топ-версий - полностью светодиодная), большие колеса (вплоть до 18-дюймовых)
Кино
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках Актрисам пришлось выяснять отношения во время работы над детективным сериалом «Казанова»
Недвижимость
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Посуточную аренду квартир объявляют вне закона
Дети
Саша Савельева показала первое фото с новорожденным сыном Певица официально подтвердила, что родила первенца 
Леди
Звезды, которые завершали карьеру, но потом возвращались Рассказываем о знаменитостях, которые не смогли долго существовать без работы и вернулись к любимому делу.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь