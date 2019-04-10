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18:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти рассматривают надзорные каникулы для самозанятых

Правительство России рассматривает возможность введения контрольно-надзорных каникул для самозанятых граждан, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Источник: РИА "Новости"

Срок каникул может составить 5 лет.

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«Один из стимулов — чтобы мы определили определенный период, я думаю, не менее 5 лет, чтобы мы не осуществляли контрольно-надзорную деятельность за работой этих предпринимателей», — господин Силуанов журналистам после совещания по вопросам правового регулирования деятельности самозанятых (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что сейчас самозанятые работают «вне зоны контроля и надзора». По его словам, таким гражданам нужно легализоваться для удобства работы, оплаты налогов и получения кредитов. «Именно такие решения мы сегодня приняли и будем выносить на правительство, когда будем совершенствовать закон о работе самозанятых», — отметил господин Силуанов.

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Недорого, но прозрачно

Также первый вице-премьер заявил, что власть планирует проработать механизмы пресечения использования бизнесом режима для самозанятых как способа ухода от налогов. «Вопрос заключается в том, чтобы, когда мы будем расширять сферу использования режима на другие субъекты, таких “оптимизаций” не происходило», — отметил глава Минфина Силуанов (цитата по ТАСС). Он добавил, то сейчас даже индивидуальные предприниматели перерегистрируются как самозанятые в попытке снизить налоговую нагрузку.

Напомним, с 1 января 2019 года каждый самозанятый может зарегистрироваться через мобильное приложение и начать работать легально, платя 4−6% с дохода до 200 тыс. руб. в месяц. В качестве эксперимента новый налоговый режим введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. На остальные регионы его планируется распространить с 2020 года. Федеральная налоговая служба уже готовится бороться с попытками работодателей воспользоваться реформой для оптимизации страховых сборов.

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