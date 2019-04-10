Власти рассматривают надзорные каникулы для самозанятых
Правительство России рассматривает возможность введения
Правительство России рассматривает возможность введения
Срок каникул может составить 5 лет.
«Один из стимулов — чтобы мы определили определенный период, я думаю, не менее 5 лет, чтобы мы не осуществляли
Также первый
Напомним, с 1 января 2019 года каждый самозанятый может зарегистрироваться через мобильное приложение и начать работать легально, платя 4−6% с дохода до 200 тыс. руб. в месяц. В качестве эксперимента новый налоговый режим введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. На остальные регионы его планируется распространить с 2020 года. Федеральная налоговая служба уже готовится бороться с попытками работодателей воспользоваться реформой для оптимизации страховых сборов.