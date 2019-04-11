Эксперты назвали проблемой «маскировку» ИП под самозанятых

Из-за такой «хитрости» страховые фонды могут к концу года недополучить около 300 млн рублей. При этом директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида заявил, что разработчики проекта о самозанятых понимали, что многие индивидуальные предприниматели без наемных работников воспользуются этой опцией.
Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев уверен, что в краткосрочной перспективе потери от перерегистрации действительно будут. Однако по мере развития бизнеса самозанятые, скорее всего, будут обратно переходить в ИП для того, чтобы, например, нанять работника. В этом случае, по словам эксперта, нет необходимости вводить запрет на смену статуса для индивидуальных предпринимателей.
Ранее 10 апреля первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что в течение трех или даже пяти лет нет смысла вводить надзор за самозанятыми гражданами.
Пилотными регионами для введения самозанятости стали Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Новый режим предполагает самостоятельную регистрацию граждан с помощью мобильного приложения «Мой налог», разработанного специально для эксперимента. Под самозанятыми понимаются люди, которые работают на себя и не имеют наемных работников.
В дальнейшем для самозанятых планируется ввести ряд преференций, которые уже существуют для ИП. Например, допустить их к участию в закупках госкомпаний, предоставить льготное финансирование.