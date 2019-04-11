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01:02 (мск), источник: Известия

Эксперты назвали проблемой «маскировку» ИП под самозанятых

Каждый шестой россиянин, зарегистрировавшийся в качестве самозанятого, раньше был индивидуальным предпринимателем. По словам собеседника «Известий» в Федеральной налоговой службе, это делается для снижения налогов, и это опасная тенденция, хоть ее и нельзя назвать массовой.

Источник: Известия

Из-за такой «хитрости» страховые фонды могут к концу года недополучить около 300 млн рублей. При этом директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида заявил, что разработчики проекта о самозанятых понимали, что многие индивидуальные предприниматели без наемных работников воспользуются этой опцией.

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Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев уверен, что в краткосрочной перспективе потери от перерегистрации действительно будут. Однако по мере развития бизнеса самозанятые, скорее всего, будут обратно переходить в ИП для того, чтобы, например, нанять работника. В этом случае, по словам эксперта, нет необходимости вводить запрет на смену статуса для индивидуальных предпринимателей.

Ранее 10 апреля первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что в течение трех или даже пяти лет нет смысла вводить надзор за самозанятыми гражданами.

Пилотными регионами для введения самозанятости стали Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Новый режим предполагает самостоятельную регистрацию граждан с помощью мобильного приложения «Мой налог», разработанного специально для эксперимента. Под самозанятыми понимаются люди, которые работают на себя и не имеют наемных работников.

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В дальнейшем для самозанятых планируется ввести ряд преференций, которые уже существуют для ИП. Например, допустить их к участию в закупках госкомпаний, предоставить льготное финансирование.

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10 апреля© Ньюстюб
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