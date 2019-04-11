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10:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег

Три крупнейших банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.

Источник: Reuters

Исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен и глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, что не обнаружили подозрительной активности на счетах клиентов, исполнительный директор Citigroup Майкл Корбат отказался комментировать расследование.

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Запрос о сомнительных операциях в банки направила председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс. Поводом послужило расследование Вашингтона деятельности немецкого Deutsche Bank в связи с обвинениями в отмывании денег российских клиентов.

«Много сообщалось о том, что Deutsche Bank стал каналом, через который преступники, клептократы и союзники Путина выводили незаконные средства из России. Недавняя информация показывает, что некоторые из ваших учреждений также предоставляют средства для физических или юридических лиц, которые могут участвовать в сомнительных сделках», — заявила Уотерс.

В начале этого года в Великобритании начали формировать специальную группу для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Она в первую очередь будет следить за финансовыми потоками из России и бывших советских республик, Азии и Нигерии. Сообщалось, что спецгруппе выделят 3,5 миллиона фунтов стерлингов (3,9 миллиона евро) на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций в ближайшие два года.

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