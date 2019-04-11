Объединенные Арабские Эмираты купят у «Роскосмоса» корабль «Союз»

«В рамках перспективной программы полетов ОАЭ планируют организовать специализированную пилотируемую миссию, для которой потребуется корабль. Речь идет о закупке у нас корабля «Союз», — цитирует Крикалева РБК со ссылкой на РИА Новости.
По словам Крикалева, правила предполагают, что космическим кораблем управляет российский гражданин, таким образом, речь идет о двух местах в нем. Если контракт заключат, то для Эмиратов изготовят дополнительный «Союз», но полет будет реализован не ранее, чем через два года.
Чиновник также рассказал, что Эмираты планируют реализовать долгосрочную космическую программу, создать собственный отряд космонавтов и начать самостоятельные запуски.
В настоящий момент, ОАЭ заключили с «Роскосмосом» контракт на полет своего первого космонавта осенью этого года. На орбите он проведет восемь дней. Полет должен был состояться весной этого года, однако из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» в октябре 2018 года его перенесли.