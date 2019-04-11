Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
РЖД по итогам 2018 г. не достроила ряд объектов на участках
РЖД по итогам 2018 г. не достроила ряд объектов на участках
Как указал контролирующий орган, в прошлом году РЖД должна была построить 11 разъездов и 78 км дополнительных путей, но был принят всего один объект. Итог — на 17 участках БАМа и Транссиба не была увеличена пропускная способность, как планировалось, подчеркнула Счетная палата.
Счетная палата выявила невыполнение плановых показателей и по проектам развития участка
Кроме того, с нарушением сроков идет строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань, сообщила Счетная палата. По ее данным, РЖД не обеспечило разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г.
Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в
РЖД решила развивать БАМ и Транссиб в 2012 г. Проект предполагает увеличение провозной способности магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока. В 2017 г. монополия подготовила проект второго этапа модернизации с 2018 по 2025 г. По ее оценке, инвестиции могут составить от 493 до 653,3 млрд руб.