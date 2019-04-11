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11:26 (мск), источник: ТАСС

Лукашенко назвал санкциями закрытие российского рынка для ряда товаров из Белоруссии

МИНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что действия России по закрытию своего рынка для ряда белорусских товаров носят характер санкций.

Источник: AP 2019

Об этом он заявил в четверг на совещании с экономическим блоком правительства.

«Когда получил перечень вопросов, меня что удивляет: последнее время (может, СМИ врут, может, специалисты докладывают мне кривую информацию), но я каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнер (они любят называть себя партнерами) все больше и больше вводит санкций против Беларуси», — утверждал глава государства, слова которого приводит агентство БелТА.

«Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю, но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников», — сказал он.

Он указал на то, что периодически российская сторона закрывает белорусские предприятия.

«Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда, каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок», — сказал Лукашенко.

С точки зрения белорусского лидера, Минск должен реагировать и принимать соответствующие меры.

«Мы должны принимать соответствующие меры. Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку — мы подставляем правую. Разберитесь и доложите отдельно на следующей неделе», — сказал Лукашенко, обращаясь к вице-премьеру Владимиру Дворнику, который курирует сферу АПК и экспорт продуктов питания.

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