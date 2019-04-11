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11:40 (мск), источник: ТАСС

Лукашенко заявил, что Россия обнаглела и «начинает выкручивать руки»

МИНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Белоруссия будет при необходимости закрывать нефтепроводы для проведения ремонтных работ, несмотря на транзит через них российской нефти. Об этом заявил в четверг президент страны Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства.

Источник: Reuters

«Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте, потому что-то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — утверждал Лукашенко, обращаясь к членам правительства.

По его словам, белорусы всегда поступают порядочно, напомнив о случае, что когда полтора года назад возникла необходимость на несколько дней закрыть для ремонта нефтепроводы, которые идут через белорусскую территорию.

«Нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так, понимая, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации — нефть», — рассказал Лукашенко.

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