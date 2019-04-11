Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Верховный суд Чечни выступил против списания с жителей республики 9 млрд рублей долгов за газ, удовлетворив апелляционную жалобу компании «Газпром межрегионгаз Грозный» на решение районного суда Грозного.
Источник:AP 2019
В «Газпроме» считают, что нет доказательств того, что эта задолженность «безнадежная».
Апелляцию рассматривала коллегия в составе трех судей, передает ТАСС. «Решение Заводского районного суда города Грозного отменить, принять новое решение. Исковые требования заместителя прокурора удовлетворить частично», — сказал председательствующий судья.
В январе этого года Заводской районный суд Грозного постановил списать долги населения за газ в 9,353 млрд рублей. С иском в суд обратилась республиканская прокуратура, где сочли задолженность населения «безнадежной», а попытки взыскать ее — угрозой социальной напряженности. «Газпром межрегионгаз Грозный» подал апелляционную жалобу.
Решение вызвало общественный резонанс.
Как минимум в шести регионах депутаты региональных законодательных собраний и общественных организаций обратились в местные прокуратуры с требованием, чтобы прокуроры добились списания долгов за газ, которые накопились у населения.
В своих обращениях депутаты ссылались на чеченский прецедент. «Чем чеченцы лучше липчан?» — объяснил свое обращение депутат областного совета Липецкой области Олег Хомутинников. Другие депутаты тоже выступали за равноправие регионов.
В «Газпроме» также называли решение грозненского суда несправедливым.
«Решение о списании задолженности будет воспринято добросовестными плательщиками, которых абсолютное большинство, как несправедливость по отношению к ним», — цитировало РИА Новости зампреда правления «Газпрома» Валерия Голубева (сейчас он уже ушел на пенсию).
«Газпром» сразу пообещал обратиться в суд с апелляционной жалобой на это решение. Общую сумму задолженностей в Чечне в компании оценили в более чем 16 млрд рублей, а долгов, которые могли быть признаны безнадежными и списаны по иску — в 9,3 млрд рублей.
Спустя несколько дней после решения грозненского суда Генпрокуратура России заявила, что считает необоснованным иск чеченской прокуратуры о списании долгов за газ. В региональном ведомстве начали служебную проверку.
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с заявлением о том, что «суд не списал ни одного рубля задолженности» жителей, а работа по взысканию долгов с населения региона «не приостанавливалась ни на один час».
«Суд обязал навести порядок в вопросах взыскания задолженности. А окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности [компанией] «Газпром межрегионгаз Грозный», — говорилось в сообщении пресс-службы Кадырова.
Проблема долгов за газ и свет сохраняется в Чечне на протяжении многих лет, долги накапливались с начала 2000-х, когда в республике проходили боевые действия.
В мае прошлого года Кадыров поручил составить список людей, которые не могут сами оплатить свои счета за электричество. А в июне он писал во «ВКонтакте», что в священный для мусульман месяц Рамадан погашена задолженность более 3 тысяч малоимущих абонентов.
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