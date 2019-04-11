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13:27 (мск), источник: Lenta.Ru

В Кремле ответили Лукашенко

Россия с пониманием относится к эмоциональным заявлениям главы Белоруссии Александра Лукашенко, но является сторонником тональности, более соответствующей союзническому характеру отношений двух стран.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на высказывание белорусского лидера о выкручивающей руки России, передает «Интерфакс».

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Песков также отметил, что Москва привержена договоренностям о Союзном государстве с Белоруссией и не планирует никаких санкций в отношении Минска. При этом он сообщил, что существуют темы, по которым на двусторонней основе нет окончательного решения. «Продолжается двухсторонняя работа по выходу на совместное понимание», — добавил Песков.

Лукашенко, комментируя запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию, заявил, что Москва начинает выкручивать руки своим торговым партнерам. Он также напомнил, что белорусская сторона не стала закрывать находящиеся в аварийном состоянии нефтепровод и нефтепродуктопровод, чтобы не наносить ущерб России. «Мы должны принимать соответствующие меры. Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку — мы подставляем правую», — сказал он на заседании правительства.

С 12 апреля Россия запрещает ввоз яблок и груш с территории Белоруссии. По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, не исключается также введение запрета на импорт клубники, пекинской капусты и шампиньонов. Причиной такого шага стали опасения возможных незаконных поставок продукции из санкционных стран.

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