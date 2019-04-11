Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Новый летающий кошмар»: в США оценили оружие РФ (фото)
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч
Александр Домогаров мечтает о дочке
Почему обманывать полезно: 7 скрытых выгод
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Мясо из черного золотаКакие продукты в нашем рационе сделаны из нефти?
Александр Домогаров мечтает о дочке
В Греции родился ребенок от троих родителей
Ученые призывают отказаться от яиц
Что будет, если съесть хлеб с плесенью?
Бузова побывала на матче ЦСКА — СКА (фото)
Свидетели: Мамаев ударил водителя в ответ
Скарлетт Йоханссон появилась на публике в откровенном костюме
Аллегрова вызвала гнев публики, отказавшись петь «Императрицу»
Как выглядит самое жуткое метро в мире (фото)
Какой была Россия 25 лет назад (фото)
Мужчина остался без трехкомнатной квартиры из-за долгов за ЖКХ
Самый депрессивный район Москвы благоустроят
Фоторепортажи
14ZEISS назвал победителя «неожиданной» тематической фотографии
16Умер режиссер Георгий Данелия
19:11 (мск), источник: Ведомости

Путин потребовал остановить рост тарифов на вывоз мусора

Президент Владимир Путин на совещании с правительством в четверг поручил не допускать роста тарифов на вывоз мусора для населения при реформировании системы обращения с бытовыми отходами («мусорная реформа»).

Источник: AP 2019

Об этом журналистам по окончании совещания сказал министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин: «Самые главные поручения были очень простые: тариф для населения расти не должен, тот уровень, которого мы сегодня достигли, должен остаться».

При этом в ряде регионов тарифы уже завышены, признал министр: «А есть территории, где региональная власть решила вообще его (тариф) сильно не поднимать — подняли на 10% и у регионального оператора нет сегодня инвестиционной составляющей. И как он будет строить те мощности, которые ему нужны для сортировки и дальнейшей переработки мусора, большой вопрос». По словам Кобылкина, эти вопросы также обсуждались на совещании с президентом. С такими ситуациями будет разбираться специальная рабочая группа, которую возглавляет вице-премьер Алексей Гордеев, сказал Кобылкин. По его словам, идут разбирательства и с завышенными тарифами; министерство рассчитывает на их снижение после введения сортировки мусора:

С завышенными тарифами мы разбираемся, безусловно. У нас впереди еще сортировка мусора, которая, по идее, должна этот тариф снижать. Так должно произойти.
Дмитрий Кобылкин
министр природных ресурсов
Новость
В России началась мусорная реформа. Что она изменит?

Кроме того, на совещании Путин поручил не увеличивать нагрузку на региональных операторов, отвечающих за вывоз бытовых отходов, добавил Кобылкин: «Мы это прекрасно понимаем: все, что мы будем вменять регоператру сегодня в обязанность может лечь на тариф. Этого делать нельзя, президент на это обратил внимание».

«Мусорная реформа» в России началась 1 января 2019 г. Большинство регионов с ней справляется, считает Кобылкин. К 2024 г. в России должно быть построено 200 заводов по уничтожению мусора, рассказал министр: «В большей степени они должны быть российского производства, и на это нам президент сегодня указал». «У нас стоит задача к 2024 г. обесечить импортозависмость не более, чем на 20%», — добавил министр промышленности Денис Мантуров, который наряду с Кобылкиным будет отвечать за строительство заводов. По словам Мантурова, большая часть оборудования, необходимого как для мусоросжигания, так и для мусоросортировки, разработана после запуска программы импортозамещения в России.

Следите за развитием темы Мусорная реформа
 «ВЭБ.РФ» собирает крупнейшие заводы по производству лифтов
Ситуация в банке «Восточный» изменилась накануне суда по делу Калви
Британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа
Минск остановит нефтепровод «Дружба» после заявлений Лукашенко
Футболист «Спартака» сломал нос американцу в конфликте на дороге
Девушки надели более 3 кг одежды, чтобы не платить за перевес
Ирина Аллегрова отказалась петь «Императрицу»
Какие продукты в нашем рационе сделаны из нефти?
Спорт
Акинфеев высказался о возобновлении карьеры в сборной России Голкипер ЦСКА объявил о прекращении выступлений за национальную команду 1 октября
Hi-Tech
Самое жуткое метро в мире: как оно выглядит (фото) Россия, которую мы так и не увидели.
Авто
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч В нижней палате парламента прошли общественные слушания на тему соответствия скоростного режима мерам по ужесточению ответственности водителей
Кино
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках Актрисам пришлось выяснять отношения во время работы над детективным сериалом «Казанова»
Недвижимость
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Как выглядит пентхаус в ЖК с собственной службой ретро-такси
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Дети
Киркоров впервые рассказал о неудачной беременности Пугачевой Примадонна была беременна в 1996 году. Тогда певица решила не прибегать к помощи суррогатной матери
Леди
Юлия Меньшова задорно станцевала в деловом костюме и кедах Актриса пустилась в пляс вместе с Аллой Довлатовой.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь