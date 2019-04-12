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04:28 (мск), источник: Известия

Система быстрых платежей ЦБ РФ может стать международной

В системе быстрых платежей (СБП) Банка России может появиться функция денежных переводов за границу. В регуляторе «Известиям» сообщили, что намерены рассмотреть вопрос выхода СБП в другие страны.

ЦБ: $ 64.3991   -0.34 € 72.6551   -0.29 ММВБ: $ 64.6200   +0.33 € 72.7300   +0.25
Источник: Reuters

Уточняется, что у россиян может появиться возможность делать денежные переводы за границу клиентам зарубежных банков по номеру телефона. Однако это будет сделано только после того, как к СБП подключатся большинство банков, в том числе системно значимых, а также появится возможность оплаты товаров в магазинах.

При этом в банке «Ак Барс» считают, что появление международных переводов может повлиять на рост рисков оплаты контрабандных товаров и сомнительных операций.
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«Соответственно, есть опасения, что через СБП могут незаконно переводить деньги из одной страны в другую. К примеру, клиент приобрел за границей незаконный товар и решил его оплатить переводом через СБП. В этом случае перевод должен быть запрещен», — сказал руководитель направления эквайринга и электронной коммерции банка «Ак Барс» Ильназ Ситдиков.

Сейчас в системе быстрых платежей работают 12 банков: Газпромбанк, Промсвязьбанк, Тинькофф Банк, Росбанк, ВТБ, банк «Ак Барс», Киви Банк, Совкомбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, СКБ Банк, РНКО «Платежный центр».

Подробнее — в материале: Безвизовый режим: система быстрых платежей может стать международной

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