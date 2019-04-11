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11 апреля, источник: Коммерсантъ

Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"

«Во всем мире существует практика прощения долгов, в том числе межгосударственная <…> Мы знаем, что наша страна простила многим государствам старые долги. И этот жест доброй воли всеми принимается положительно», — цитирует господина Кадырова пресс-служба правительства Чечни.

Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу.
Рамзан Кадыров
глава Чечни
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Глава республики в очередной раз напомнил, что газопроводные сети Чечни были сильно повреждены во время военных действий. «Слишком наивными доказательствами кажутся утверждения о том, что на территорию Чечни было отпущено столько-то кубометров газа, а куда он дальше делся — якобы не наша забота», — отметил он. Рамзан Кадыров призвал провести тщательную инвентаризацию активов и обязательств «Газпром межрегионгаз Грозный» и выявить не подлежащие взысканию долги.

В январе Заводской суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз» списать долги жителей Чечни за газ. Компания это решение обжаловала. Другие регионы России тоже захотели, чтобы их долги списали. Рамзан Кадыров говорил, что решение суда не означает списания задолженности, а лишь обращает внимание на «наличие устаревшей проблемы». Сегодня, 11 апреля, Верховный суд Чечни отменил решение в части списания долгов, но обязал поставщика газа продолжить работу по урегулированию безнадежной задолженности.

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