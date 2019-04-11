Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
«Во всем мире существует практика прощения долгов, в том числе межгосударственная <…> Мы знаем, что наша страна простила многим государствам старые долги. И этот жест доброй воли всеми принимается положительно», — цитирует господина Кадырова
Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу.
Глава республики в очередной раз напомнил, что газопроводные сети Чечни были сильно повреждены во время военных действий. «Слишком наивными доказательствами кажутся утверждения о том, что на территорию Чечни было отпущено
В январе Заводской суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз» списать долги жителей Чечни за газ. Компания это решение обжаловала. Другие регионы России тоже захотели, чтобы их долги списали. Рамзан Кадыров говорил, что решение суда не означает списания задолженности, а лишь обращает внимание на «наличие устаревшей проблемы». Сегодня, 11 апреля, Верховный суд Чечни отменил решение в части списания долгов, но обязал поставщика газа продолжить работу по урегулированию безнадежной задолженности.
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