SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy
Сверхтяжелая
Сверхтяжелая
Ракета оторвалась от стартового стола в 01:35 мск. Через 4 минуты после старта от Falcon Heavy отделились три ступени — два боковых ускорителя и центральная разгонная ступень. Боковые ускорители SpaceX планирует посадить на специально подготовленных площадках на базе ВВС, разгонную ступень — на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.
Falcon Heavy в три раза мощнее Falcon 9. Каждая из трех блоков ступеней Falcon Heavy оснащена девятью двигателями Merlin 1D. Falcon Heavy может поднимать на низкую опорную орбиту Земли (около 200 км) 64 т груза.
РКК «Энергия» летом 2018 г. сообщила, что в России испытания новейшей сверхтяжелой ракеты будут проводится в 2028—2032 гг. Согласно проекту, эта ракета будет доставлять на орбиты Луны грузовые и пилотируемые транспортные корабли, лунные