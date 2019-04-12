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07:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав против идеи вернуть продажу пива на стадионах

Употребление пива может негативно сказаться на поведении болельщиков и создаст угрозу общественной безопасности на спортивных объектах, заявили ТАСС в пресс-службе Минздрава. В министерстве пояснили, что «во время футбольных матчей эмоциональный фон болельщиков достаточно высок».

Источник: Reuters

«Разрешение продажи и потребления пива во время их проведения может провоцировать негативное девиантное поведение и быть причиной совершения правонарушений, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений. Возможность реализации и потребления пива на объектах спорта повысит риск противоправного поведения спортивных фанатов и создаст угрозу общественной безопасности, спортсменам, иным участникам спортивных мероприятий и категориям зрителей, не являющихся членами каких-либо фанатских движений, другим гражданам», — уверены в ведомстве.

Запрет на продажу пива на стадионах действует в России с 2005 года. Его временно отменяли на период ЧМ-2018.

После мундиаля глава Татарстана Рустам Минниханов предложил президенту России Владимиру Путину вернуть продажи пива на стадионах, отметив, что во время чемпионата в республике «не было никаких эксцессов» из-за этого. В ноябре 2018 года за снятие запрета выступил и министр спорта Павел Колобков.

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