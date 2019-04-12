Минздрав против идеи вернуть продажу пива на стадионах
Употребление пива может негативно сказаться на поведении болельщиков и создаст угрозу общественной безопасности на спортивных объектах, заявили ТАСС в
Употребление пива может негативно сказаться на поведении болельщиков и создаст угрозу общественной безопасности на спортивных объектах, заявили ТАСС в
«Разрешение продажи и потребления пива во время их проведения может провоцировать негативное девиантное поведение и быть причиной совершения правонарушений, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений. Возможность реализации и потребления пива на объектах спорта повысит риск противоправного поведения спортивных фанатов и создаст угрозу общественной безопасности, спортсменам, иным участникам спортивных мероприятий и категориям зрителей, не являющихся членами
После мундиаля глава Татарстана Рустам Минниханов предложил президенту России Владимиру Путину вернуть продажи пива на стадионах, отметив, что во время чемпионата в республике «не было никаких эксцессов»