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07:39 (мск), источник: Российская газета

К лету рубль получит шанс хорошо укрепиться

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари», специально для «Российской газеты».

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Источник: Reuters

— Российский рубль очень неплохо смотрелся в первой половине апреля. С начала месяца доллар в паре с российской валютой снизился на 1,1 процента, евро — на 0,7 процента.

В пользу рубля сыграло практически все, что можно было назвать рыночным драйвером — от сырьевого ралли до повышенного интереса к аукционам по размещению ОФЗ, от волатильности доллара на мировой арене до спада интереса к доллару как защитному активу.

Краткосрочный торговый диапазон по доллару (здесь имеется в виду перспектива ближайших нескольких дней), предполагает торги в пределах 64,15−65 рублей за доллар, а в диапазоне 5−7 дней — 63,89−65,75 рубля за доллар.

Мир сейчас в равновесии, и рубль это очень чутко ощущает.

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Тем не менее, у рубля всего два фактора стабильности и две возможности для роста далее. Первый — это дорогая нефть, которая держится у годовых максимумов на фоне постоянно возникающих политических «пожаров» на Ближнем Востоке. Чуть ранее поводы для нефтяного ралли давала Ливия, теперь это Сирия. Подобные драйверы горячо любимы рыночными спекулянтами и отлично отыграются в котировках.

Второй фактор — отсутствие обострений в геополитическом вопросе. Сюда входит и молчание США в процессе ужесточения антироссийских санкций, и нейтральная позиция России в мировых вопросах, и сосредоточенность властей на активизации внутреннего роста.

В комплексе все это привлекает внимание мировых инвесторов к рынку ОФЗ, что позволяет Минфину хорошо продавать госдолг и привлекать нужный объем финансовых средств по интересной цене.

Пока нефть дорогая, рубль будет держаться на плаву, хотя долго игнорировать рост запасов сырья в США и сокращение мирового спроса на энергоносители вряд ли получится.

Черное золото будет дорогим еще какое-то время, но во втором полугодии цены на него могут заметно снизиться.

Это видно в заключениях МВФ, например, и даже Минэкономразвития.

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Что касается санкционной части катализаторов, то здесь никаких гарантий продолжительности затишья нет и быть не может. Россия, как ни крути, остается под западными санкциями, и они периодически будут напоминать о себе.

Вероятность того, что до середины лета нефть будет поддерживать рубль, очень высока — около 75 процентов. Вероятность того, что США вернутся к санкционным ужесточением в ближайшие месяцы, сейчас сглажена и составляет 25 процентов.

Однако стоит понимать, что очень сильный и дорогой рубль российской экономике, бюджету и экспортерам не нужен. Он сведет на нет все предыдущие усилия по активации притока денег в казну. Сейчас это самое важное. Иначе нечем будет финансировать государственные проекты.

Следовательно, среднесрочный торговый диапазон (до начала лета) по доллару вряд ли выйдет за пределы отметок 62−67 рублей (сейчас 64,70), по евро — 72−76 рублей (72,80).

На более долгосрочный период делать прогноз сейчас бессмысленно, потому что за лето на рынке может произойти все, что угодно, вплоть до резкого ужесточения или полной отмены санкций.

Георгий Панин

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