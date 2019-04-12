Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам граждан
Ведомство предполагает, что реальные доходы граждан будут расти, но медленнее, чем прогнозировалось ранее.
Ведомство предполагает, что реальные доходы граждан будут расти, но медленнее, чем прогнозировалось ранее.
Минэкономразвития (МЭР) пересмотрело свой прогноз по росту реальных доходов граждан РФ до 2024 года. Ведомство все еще полагает, что в 2019 году и далее располагаемые доходы населения вырастут по сравнению с предыдущими годами, однако за прошедшие шесть месяцев уменьшило предполагаемую скорость роста этих показателей в 2020 году, и сохранило на низком относительно следующих лет уровне прирост доходов в 2019 году.
Ведомство предполагает, что в 2021—2024 году средний рост реальных доходов населения составит от 2,2% до 2,4% в среднем в год.
Также МЭР полагает, что зарплаты россиян в 2019 году будут расти медленнее, чем предполагалось — вместо 1,4% за год, министерство оценивает грядущий рост зарплат в 1,1% за этот год. В 2020 году ведомство ожидает, напротив, ускоренного роста — 2,0% вместо 1,9% за год, однако в совокупности с прогнозом на 2019 год это все еще означает общее ухудшение прогноза. В 2021 году и далее зарплаты должны расти примерно на 2,7% в год, считает МЭР.
Ранее министерство приняло решение перейти на новую методологию расчета реальных доходов населения. Обновленные параметры делают больше упора на долю зарплат в доходах, уменьшают важность доходов от предпринимательства и собственности, а также исключает оценку доходов от продажи иностранной валюты. Подобное решение было связано с тем, что Росстат с 2014 года сообщает о падении реальных доходов россиян.
По данным Росстата, реальные доходы россиян снижаются с 2014 года. Только по итогам 2018 года они сократились на 0,2%. Однако, по версии Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 году должны были вырасти более чем на 3%.