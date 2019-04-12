Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из-за отказа России: Грузия приняла "историческое решение"
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч
Женщина не подозревала, что в ее глазу 28 лет пряталось нечто странное
Из чего на самом деле делают картошку фри
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Мясо из черного золотаКакие продукты в нашем рационе сделаны из нефти?
Падчерица Веры Брежневой растет настоящей красавицей
В родильном отделении больницы забеременели сразу 15 сотрудниц
Украинец выбросил москвичку из окна: раскрыты детали
Что сделали с немцами, казнившими Кoсмoдемьянскую
Бузова побывала на матче ЦСКА — СКА (фото)
Свидетели: Мамаев ударил водителя в ответ
91-летняя актриса РФ раскрыла секрет красоты без пластики и диет
Любимый актер миллионов россиян, погибший в ДТП
На русской модели с большой грудью едва не разорвался топ - фото
Студенток Киева пристыдили за горячие фото
В Москве открылся новый блошиный рынок. Какой он?
Самый депрессивный район Москвы благоустроят
Фоторепортажи
12Мир в розовом цвете
16Выборы президента Украины
11:56 (мск), источник: Daily Storm

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам граждан

Ведомство предполагает, что реальные доходы граждан будут расти, но медленнее, чем прогнозировалось ранее.

Источник: Reuters

Минэкономразвития (МЭР) пересмотрело свой прогноз по росту реальных доходов граждан РФ до 2024 года. Ведомство все еще полагает, что в 2019 году и далее располагаемые доходы населения вырастут по сравнению с предыдущими годами, однако за прошедшие шесть месяцев уменьшило предполагаемую скорость роста этих показателей в 2020 году, и сохранило на низком относительно следующих лет уровне прирост доходов в 2019 году.

Реальные доходы населения в 2019 году вырастут на 1%, а в 2020 году — на 1,5% (ранее МЭР предсказывало рост этого показателя в 2020 году на 1,7%), сообщает РБК со ссылкой на апрельский доклад министерства.

Ведомство предполагает, что в 2021—2024 году средний рост реальных доходов населения составит от 2,2% до 2,4% в среднем в год.

Новость
Кризис стал привычным

Также МЭР полагает, что зарплаты россиян в 2019 году будут расти медленнее, чем предполагалось — вместо 1,4% за год, министерство оценивает грядущий рост зарплат в 1,1% за этот год. В 2020 году ведомство ожидает, напротив, ускоренного роста — 2,0% вместо 1,9% за год, однако в совокупности с прогнозом на 2019 год это все еще означает общее ухудшение прогноза. В 2021 году и далее зарплаты должны расти примерно на 2,7% в год, считает МЭР.

Ранее министерство приняло решение перейти на новую методологию расчета реальных доходов населения. Обновленные параметры делают больше упора на долю зарплат в доходах, уменьшают важность доходов от предпринимательства и собственности, а также исключает оценку доходов от продажи иностранной валюты. Подобное решение было связано с тем, что Росстат с 2014 года сообщает о падении реальных доходов россиян.

По данным Росстата, реальные доходы россиян снижаются с 2014 года. Только по итогам 2018 года они сократились на 0,2%. Однако, по версии Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 году должны были вырасти более чем на 3%.

 Телемост Порошенко и Зеленского отменили из-за бескомпромиссности кандидатов
Сноуден назвал обвинения против Ассанжа «шокирующе слабыми»
Минтруд заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат
Переводы пенсионных накоплений граждан предлагают приостановить
СМИ узнали о назначении генерала Сердюкова командующим в Сирии
Телеканал подаст в суд на Порошенко за перебранку с Зеленским
Снимок Ким Кардашьян на обложке Vogue разозлил читателей
Расходы россиян в марте продемонстрировали рекордный рост
Кейт Миддлтон напророчили королевское будущее
Спорт
Обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» обыграл «Каролину» «Вашингтон» оказался сильнее «Каролины» (4:2). В составе «Вашингтона» шайбы забросили Никлас Бэкстрём (10-я и 14-я минуты), Александр Овечкин (19) и Ларс Эллер (60)
Hi-Tech
Самое жуткое метро в мире: как оно выглядит (фото) Россия, которую мы так и не увидели.
Авто
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч В нижней палате парламента прошли общественные слушания на тему соответствия скоростного режима мерам по ужесточению ответственности водителей
Кино
47-летняя Бабенко показала себя «беременной» на съемках сериала Актриса снимается в многосерийной драме «Доктор Рихтер»
Недвижимость
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Небоскребы обвинили в массовом убийстве птиц
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Дети
Падчерица Веры Брежневой растет настоящей красавицей Гармоничные черты лица и нежный взгляд — у Лии прекрасные данные
Леди
5 платьев, которые нужно купить этой весной Рассказываем о главных платьях сезона, которые ты должна высматривать в магазинах.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь